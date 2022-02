Sony compra Bungie, el estudio detrás de 'Destiny' y 'Halo', por $3.600 millones

https://mundo.sputniknews.com/20220201/sony-compra-bungie-el-estudio-detras-de-destiny-y-halo-por-3600-millones-1120987888.html

Los empleados de Bungie "seguirán disfrutando de la libertad creativa, mientras que su experiencia en desarrollar franquicias de éxito masivo en el género de shooter de ciencia ficción complementará en gran medida la cartera de propiedad intelectual de Sony", explica el CEO del gigante japonés, Jim Ryan. También califica el acuerdo de un "paso estratégico" que contribuirá a evolucionar la experiencia de juego de Sony.Alrededor de 900 empleados de Bungie trabajarán a la par de los desarrolladores de Sony, mientras que sus videojuegos no se convertirán en exclusivos de PlayStation, algo que significa que los usuarios de PC e Xbox no experimentarán ningún impacto.Cabe recordar que en 2000, Bungie —fundada en 1991— formaba parte de Microsoft. Si bien siete años después, en octubre de 2007, volvió a convertirse en una empresa independiente, la compañía de Bill Gates conservó los derechos de propiedad intelectual de la saga Halo.El anuncio de la compra de Bungie se produce apenas dos semanas después de que Microsoft adquiriera la empresa Activision Blizzard (WoW, Diablo, Call of Duty) a un exorbitante precio de 68.700 millones de dólares. De esta manera, pasó a ser la tercera empresa más grande del mundo por ingresos, solo por detrás de Tencent y Sony.

