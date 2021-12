https://mundo.sputniknews.com/20211226/mas-suaves-que-nunca-estos-videojuegos-de-ps5-soportan-120-fs-1119739863.html

Más suaves que nunca: estos videojuegos de PS5 soportan 120 f/s

La consola más reciente de Sony, la PlayStation 5, no solo goza de un poderoso procesador de ocho núcleos y un mando de nueva generación, sino que también... 26.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-26T14:54+0000

2021-12-26T14:54+0000

2021-12-26T14:54+0000

tecnología

videojuegos

playstation

consola

📱 gadgets

La tasa de fotogramas —o la cantidad de cuadros que muestra el dispositivo por segundo— influye en gran medida en nuestra experiencia como jugadores. La mayoría de los videojuegos tiene una tasa de fotogramas de 30 o 60 cuadros por segundo:Por su parte, la PS5 ofrece a sus jugadores una impresionante tasa de 120 f/s que hace que los movimientos de los protagonistas se vuelvan mucho más suaves gracias a la presencia de los fotogramas adicionales.Por el momento, no todos los videojuegos de la PS5 soportan este modo. En este artículo, te mostramos algunos de los mejores videojuegos que tienen una frecuencia de 120 fotogramas por segundo.'Borderlands 3'Este juego de disparos en primera persona con elementos de rol, desarrollado por Gearbox Software, tiene una impresionante puntuación de 91 en el portal especializado Metacritic. Tanto los críticos, como los usuarios elogian la gráfica y el rendimiento de la tercera entrega de la saga.'Tony Hawk's Pro Skater 1+2'El videojuego de monopatinaje recibió buenas reseñas por parte de los críticos y en cierto momento incluso se convirtió en el juego más vendido de la franquicia. Su versión para PS5 tiene una calificación de 90 en Metacritic.'Devil May Cry 5: Special Edition'La obra de Capcom, ambientada en un mundo de fantasía con un estilo anime, narra las nuevas aventuras de un cazador de demonios, y tiene una calificación de 89 en Metacritic. Los diseñadores de la edición especial de Devil May Cry 5 utilizaron la tecnología del trazado de luz para dar la nueva vida a los gráficos del popular juego de acción rápida.'The Nioh Collection'The Nioh Collection incluye las dos entregas remasterizadas del icónico videojuego de rol de acción Nioh. Tiene tres modos gráficos diferentes: uno que combina la resolución 4K y la tasa de 60 f/s; el segundo, con una resolución de 1080p y la tasa de fotogramas de 120 f/s, y uno intermedio, con 1080p y 60 f/s.'F1 2021'El videojuego oficial de los campeonatos Fórmula 1 y Fórmula 2 recibió reseñas generalmente favorables. Tiene una puntuación de 85 en Metacritic, algo que lo convierte en uno de los videojuegos de carreras mejor valorados. En cuanto a los ajustes de los gráficos, al igual que en Nioh, cuentan con más de un modo: los jugadores podrán elegir entre la resolución y el rendimiento (4K y 60 f/s o 1.440p y 120 f/s).'WRC 9 FIA World Rally Championship'Este videojuego del Campeonato Mundial de Rally, desarrollado por Kylotonn, sorprende a los jugadores y a los críticos con un balance del rendimiento constante y los gráficos nítidos y de alta resolución. Tiene una calificación media de 82, basada en nueve reseñas.Y aquí te presentamos la lista completa de los videojuegos que soportan 120 f/s:Deberías tener en cuenta que no todos los videojuegos tienen la tasa de 120 f/s predeterminada, por lo que en ciertos casos tienes que ir a los ajustes para cambiarla. También requiere una pantalla con la misma tasa de fotogramas.

