Shoigú: el Ministerio de Defensa ruso informó por voluntad propia de maniobras con Minsk

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Rusia, "como parte de la transparencia voluntaria", informó a sus socios extranjeros sobre la realización de las... 01.02.2022, Sputnik Mundo

Según el ministro, "el número de participantes en las maniobras y los principales sistemas de armas no exceden los parámetros establecidos por el documento de Viena del año 2011, lo que no nos obliga a notificar a los socios extranjeros sobre las actividades en curso. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Rusia, en el marco de la transparencia voluntaria, informó a los agregados militares de países extranjeros (...) del ejercicio conjunto".El titular destacó que las maniobras se llevarán a cabo en el marco de la segunda etapa de la inspección de las fuerzas de reacción del Estado de la Unión conforme a una decisión tomada por los presidentes de Rusia y Bielorrusia.El 31 de enero, el embajador de Bielorrusia ante la ONU, Valentín Ribakov, aseguró que los ejercicios militares conjuntos de Rusia y Bielorrusia tienen carácter defensivo y no representan una amenaza para ningún país.Ucrania y los países occidentales últimamente dicen estar preocupados por la intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera ucraniana, que interpretan como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de incrementar la actividad militar cerca de sus fronteras, viendo en ella una amenaza para su seguridad nacional. También defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente.

