México y EEUU comienzan su cruzada contra el tráfico ilegal de armas

México y EEUU comienzan su cruzada contra el tráfico ilegal de armas

Como parte de su nuevo acuerdo en materia de seguridad, México y Estados Unidos se comprometieron a luchar juntos contra el trasiego irregular de armas, un... 27.01.2022

"Los que trafican con armas lo van a pagar en México y en los Estados Unidos". Con esa frase, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la instalación del Grupo Binacional contra el Tráfico de Armas, el cual tiene como objetivo incrementar de forma significativa el número de decomisos de armas que alimentan la violencia en México, así como enjuiciar a los traficantes de armas ilícitas. El embajador estadounidense Ken Salazar reconoció que, para su país, es fundamental acabar con este problema, porque "si no tenemos una sociedad donde el pueblo pueda vivir sin miedo, no puede el pueblo vivir en libertad". En octubre de 2021, los Gobiernos de México y Estados Unidos acordaron dejar atrás la Iniciativa Mérida, un acuerdo en materia de seguridad en el que los estadounidenses se comprometieron a entregar recursos al país latinoamericano para que luchara contra los cárteles del narcotráfico. Con base en ese acuerdo, firmado en 2008 durante la presidencia de Felipe Calderón y George W. Bush, Estados Unidos dotó a México de aviones, helicópteros y otros equipos para sus fuerzas de seguridad. También se le dio entrenamiento y capacitación al sistema policial y judicial. Sin embargo, debido a la falta de resultados, ambos países decidieron firmar un nuevo acuerdo llamado Entendimiento Bicentenario, en el cual se atenderán las raíces de la violencia, como la migración, el tráfico de armas y la falta de oportunidades. Además, en esta nueva iniciativa de cooperación, mexicanos y estadounidenses se comprometen a ver el consumo de drogas como un problema de salud pública y no un asunto exclusivamente criminal. "La disponibilidad de armas ilegales para el crimen organizado es uno de los factores que alimentan la violencia en México", aseguró Roberto Velasco Álvarez, Jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. La instalación de este nuevo grupo bilateral de trabajo contra el trasiego irregular de armas sucede meses después de que el Gobierno de México demandó a 11 fabricantes de armas de Estados Unidos, un hecho que levantó gran polémica en ambos lados de la frontera. La demanda fue impulsada desde las altas esferas de la Administración de López Obrador, particularmente por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien fue nombrado Persona del Año 2021 por la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos gracias a esa acción. Entre las empresas demandadas por México ante un tribunal de Massachusetts se encuentran Smith & Wesson, Sturm, Ruger & Co, Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.La lucha del Gobierno de México contra la circulación ilegal de armas ha llegado hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En diciembre pasado, ese organismo aprobó la resolución propuesta por el país latinoamericano para mermar ese problema.

