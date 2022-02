https://mundo.sputniknews.com/20220201/la-vaselina-un-cosmetico-asequible-y-eficaz-que-vuelve-a-estar-de-moda-1121002060.html

La vaselina, un cosmético asequible y eficaz que vuelve a estar de moda

Miles de tiktokers inundaron la plataforma con videos en los que aplican vaselina antes de ir a la cama para hidratar la piel durante la noche y evitar las arrugas:Una vez aplicada, la vaselina se convierte en una especie de barrera que impide que la piel se seque. También la protege de los factores externos como el viento o la contaminación.Pero si bien es capaz de hacer que tu piel luzca radiante y es un hidratante muy eficaz y popular —incluso se usa para tratar la dermatitis del pañal en los bebés—, no puede presumir de grandes cantidades de sustancias antienvejecimiento, por lo que no deberías utilizarlo en lugar de las cremas antiarrugas.Finalmente, podría ser peligroso para quienes sufren de acné, pues la piel casi no lo absorbe, algo que podría agravar la erupción. En cuanto a las bacterias que causan el acné, literalmente acaban encerradas en los poros de la piel.Los expertos aconsejan aplicar una fina capa de vaselina después de limpiar la cara. Tampoco es recomendable combinarla con ingredientes agresivos como el retinol o los ácidos, especialmente si tienes una piel sensible.

