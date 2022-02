https://mundo.sputniknews.com/20220201/el-presidente-del-supremo-de-brasil-pide-unas-elecciones-sin-ataques-a-la-democracia-1121018321.html

El presidente del Supremo de Brasil pide unas elecciones sin ataques a la democracia

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Luiz Fux, inauguró el año judicial de la corte, y en su discurso inicial pidió... 01.02.2022, Sputnik Mundo

Fuz llamó a que el año electoral esté marcado por "la estabilidad y la tolerancia", ya que, afirmó, no hay espacios "para acciones contra el régimen democrático ni para la violencia contra las instituciones públicas", según recoge la corte en su página web.En septiembre del año pasado, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lanzó duros ataques contra el Supremo, amenazando con no obedecer sus decisiones, lo que causó un profundo malestar entre los jueces.La semana pasada, el mandatario volvió a desafiar al máximo órgano judicial del país, al negarse a ser interrogado por la Policía Federal en el marco de una investigación sobre una filtración ilegal de documentos secretos, tal como había determinado el Supremo.La ceremonia de inauguración del nuevo curso judicial se hizo de forma telemática debido a la pandemia de COVID-19, y el presidente, que fue invitado, no acudió.

