EEUU lleva a la ONU su 'teatro' de la invasión de Rusia a Ucrania

El Consejo de Seguridad fue el escenario elegido por Washington. Europa sigue desnudando su división en torno al tema. El Departamento de Estado de EEUU lanza... 01.02.2022, Sputnik Mundo

El paripé de EEUU en la ONUEEUU hace todo para mantener viva la imagen de Rusia como factor amenazante a la seguridad en Europa, acusando a Moscú de tener presuntos planes de invadir Ucrania. Esta vez Washington propuso abordarlo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su sesión de este lunes.La iniciativa fue respaldada por diez miembros del órgano, al tiempo que Rusia y China votaron en contra de realizar la reunión y tres se abstuvieron. El representante de China ante la ONU, Zhang Jun, aun antes de la reunión explicó por qué no estaba de acuerdo con la propuesta de EEUU.En tanto, según la embajadora estadounidense ante el organismo, Linda Thomas-Greenfield, la reunión buscaba debatir un asunto de importancia crucial para la paz y la seguridad internacional, ante el supuesto "comportamiento amenazante" por parte de Rusia contra Ucrania.En tanto, el representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, señaló en su discurso que la celebración de la sesión para debatir la situación de Ucrania no contribuye a la resolución del conflicto y perjudica al país vecino. "El formato abierto ofrecido por EEUU junto con el tema altamente provocador de la sesión hace que la reunión solicitada sea un ejemplo clásico de la diplomacia del megáfono", dijo Nebenzia.Mientras, el representante permanente de China ante la ONU, Zhang Jun, declaró en su interveción que Pekín no entiende en qué se basan "los temores" sobre una supuesta invasión rusa a su país vecino. En este sentido, Zhang subrayó que China descarta las estimaciones que presentan el despliegue militar de Rusia en las zonas fronterizas con Ucrania como una amenaza para la paz y la seguridad en el mundo."Rusia ha declarado reiteradamente que no alberga ningún plan de acción militar, y Ucrania ha dejado claro que no hay necesidad de una guerra. Sin embargo, Estados Unidos y algunos otros países afirman que se avecina una guerra en Ucrania. ¿En qué se basa esta afirmación?", escribió el alto diplomático chino en su cuenta de Twitter."Entendemos perfectamente que el deseo de nuestros colegas estadounidenses de exacerbar la histeria en torno a sus propias declaraciones sobre los supuestos preparativos de una agresión rusa, invocando también las tribunas del Consejo de Seguridad, ponen a los colegas del órgano en una posición muy incómoda", resaltó el embajador ruso ante la ONU.En este contexto, Vasili Nebenzia destacó que las acciones de Washington perjudican a la propia Ucrania. "Esta exacerbación de la histeria es igualmente dañina para la propia Ucrania, cuyo presidente [Vladímir Zelenski], como han oído en los últimos días, ha pedido a los países de Occidente que no exacerben la histeria infundada en torno a la presencia de las tropas rusas cerca de la frontera, dado que todo este alboroto perjudica la economía de Ucrania", recordó el diplomático ruso.Según el diario The Washington Post, la polémica verbal entre los representantes de Rusia y EEUU en la reunión de este lunes del Consejo de Seguridad, ha sido tal vez de las más arduas que ha visto el órgano en los últimos años."A España no se le ha perdido nada en Europa del Este"España, cuyas autoridades tomaron la decisión de incrementar su despliegue militar en Europa del Este –"siguiendo el guion de hostigamiento a Rusia diseñado por EEUU y la OTAN–, debe retirarse de esta zona "donde no se le ha perdido nada", según el intelectual español Higinio Polo.Polo, uno de los protagonistas de una campaña ciudadana contra la expansión de la Alianza Atlántica que cobra fuerza en Europa, deploró el "entusiasmo atlantista" exhibido "sobre todo por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la hora de "acceder a las peticiones de la OTAN y de EEUU" para reforzar la presencia militar española en el Este europeo."Los aliados de la OTAN, en este caso España también, ceden siempre a las exigencias norteamericanas, en muchas ocasiones incluso haciendo dejación de lo que son sus propios intereses nacionales. A España no se le ha perdido nada en Europa del Este, y mucho menos debería enviar más tropas, a pesar de que ya tienen algunas, porque tiene tropas en los países bálticos. Además, participa en operaciones de patrullaje en el mar Negro lanzadas por EEUU y por la OTAN, y es obvio que no responden en absoluto al propósito de estabilizar la situación en Europa, sino a este acoso a Rusia en todas sus fronteras, desde el Báltico hasta el mar Negro, constituye todo lo contrario", manifestó.Según Polo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, "España tiene mucho que perder, como el resto de los países europeos", en caso de que continúen siguiendo "esta agresiva política exterior" de EEUU, país que abandonó unilateralmente una serie de tratados que le ataban las manos para convertir a Europa en su 'almacén' nuclear, al tiempo que atenta contra la seguridad energética del bloque comunitario al estar "saboteando la puesta en funcionamiento del gasoducto ruso Nord Stream 2".En este contexto, repasó las infinitas agresiones del bloque, entre ellas, sus ataques contra Yugoslavia, Afganistán, Irak, Siria o Libia, así como la ubicación de bases militares norteamericanas alrededor del mundo."Hay que recordar que disponen de bases militares en el Báltico –en Estonia, en Letonia y en Lituania–, también en Bulgaria, en Rumanía, en Turquía, en el golfo Pérsico, e incluso en el Extremo Oriente. De tal forma que, si examinamos el mapa de Rusia, vemos que allí hay bases norteamericanas rodeando por completo el perímetro sur y oriental de Rusia. Además, eso ha ido de la mano del despliegue de misiles del escudo norteamericano en Polonia y en Rumanía, que, como todo el mundo sabe, puede convertirse en un instrumento de doble uso que podría disponer de misiles de ataque hacia Rusia", enfatizó.Ante estos hechos, Polo se mostró perplejo ante las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien afirmó que la organización que representa se dedica a difundir "la libertad y la democracia".Encuentro entre los líderes de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Católica: ¿la última esperanza de paz?La preocupación por la presente escalada de tensiones entre Occidente y Rusia, donde cada vez más se oye la palabra 'guerra', es algo que se nota claramente en las oraciones, tanto del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, como también del pontífice católico, Francisco. En este contexto, su eventual encuentro genera muchas esperanzas.Según el Vaticano, su cita se daría "en el horizonte no muy lejano", lo cual será su segundo cara a cara, recordó a Sputnik el misionero Gabriel Aguilera Moreno, representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Ecuador, al indicar que en aquel entonces, es decir en 2016, los máximos jerarcas de ambas iglesias se centraron "en la defensa conjunta de los cristianos perseguidos en todo el mundo, víctimas del radicalismo en Oriente Medio, Norte de África" y otras regiones del planeta.Según Aguilera Moreno, la declaración conjunta que firmaron Kirill y Francisco al término de su reunión en La Habana, refleja su disposición a seguir avanzando "hacia un diálogo constructivo y fructífero", habiendo coincidencia en temas como "la protección de los cristianos", así como "la preservación de los valores morales, tradicionales", además de "la protección de la familia", entre otros tantos.El misionero también subrayó que la declaración conjunta llama a los cristianos ortodoxos y los católicos romanos a no "permanecer indiferentes ante los desafíos de este mundo que exigen una respuesta conjunta".Entre estos desafíos se encuentran las tensiones entre Occidente y Rusia, donde se ha llegado a un punto crítico en sus relaciones.Ante esta situación, Aguilera Moreno se mostró confiado en la capacidad de las dos iglesias de propiciar una solución pacífica, tal y como demuestran los "resultados alentadores" del primer diálogo de Kirill y Francisco, lo cual pudo verse en sus "llamados a las potencias y diferentes actores involucrados en los conflictos bélicos, particularmente en Siria y todo el Oriente Medio"."El llamado a la paz mundial lo realizó activamente en esa oportunidad el patriarcado de Moscú a través del metropolita Ilarión, jefe de Departamento de Relaciones Internacionales de la Iglesia Ortodoxa Rusa, quien elevó su protesta ante potencias extranjeras que actúan como un verdugo internacional de forma unilateral sin el respaldo de Naciones Unidas. Además, se opuso al uso indiscriminado de la fuerza, de cualquier apoyo a las facciones del terrorismo y extremismo internacional en contra de la población indefensa. Entre estas víctimas también hay cristianos, cuyo destino se encuentra en la indiferencia de los poderosos del mundo. A estas declaraciones se unió un llamado urgente del papa Francisco para que las potencias mundiales no intervengan en la escalada del conflicto sirio. En dicha ocasión, el papa llamó a la comunidad internacional hacer todo lo posible para evitar más acciones militares, pidiendo ser más sensibles a esta trágica situación y hacer todo lo posible para ayudar a la nación siria a encontrar solución a una guerra que siembra destrucción y muerte", manifestó."Como vemos, ambos líderes y sus representantes están llamados a seguir este testimonio, demostrando que no es la confrontación la que ofrece esperanza para resolver los problemas, sino esta capacidad de encuentro y diálogo", enfatizó Aguilera Moreno.China celebra su Año Nuevo, y los medios 'mainstream' se esfuerzan en amargar la fiesta"El día más importante del calendario chino". Es así como califica en su portal la cadena BBC al Año Nuevo chino, que este 2022 inicia el 1 de febrero. El medio constata que "más de mil millones de personas celebrarán junto a sus familiares, verán desfiles y rezarán pidiendo buena fortuna en el próximo año".Las celebraciones duran dos semanas y finalizan el 15 de febrero de este año con el festival de los faroles, que marca la luna llena. Desde la década de 1990, población china tiene una semana libre para el Año Nuevo. Según el Ministerio de Comercio del país, la gente hoy en día gasta más de 130.000 millones de dólares en compras y comidas durante este período.Cada año está asociado con uno de los 12 animales del zodíaco chino. Este es el Año del Tigre. Se dice que los niños nacidos en este año serán valientes, competitivos y fuertes. El diario Infobae subraya que se trata del animal "más feroz del horóscopo" del gigante asiático. "Será un año muy favorable para todos, los sueños, metas, decisiones y más se podrán lograr, pero las personas necesitarán de mucha pasión, coraje y análisis", se lee en el medio.En entrevista con el canal France 24, Zijing Chen, integrante del programa de Interculturalidad de Casa Asia, con sede en Barcelona, explicó la importancia de esta fecha para la población asiática. Por su parte, la agencia Prensa Latina cuenta en su reportaje sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en las celebraciones de este año en China:Fiel a su línea editorial, el diario El País parece que intenta amargar la fiesta china. "La estrategia de covid cero de Pekín ensombrece las celebraciones del Año Nuevo chino", escribe el medio, enfatizando que "Pekín continúa sumando contagios" a cuatro días del inicio en la capital de los Juegos Olímpicos de Invierno.Al mismo tiempo, el periódico reconoce que las autoridades chinas responden con rapidez "ante cualquier atisbo de rebrote". "La segunda economía del mundo se niega a abandonar su política de 'tolerancia cero' contra el coronavirus, la cual le ha permitido contabilizar —según cifras oficiales— tan solo 106.073 contagios y 4.636 muertes entre los 1.411 millones de habitantes de la parte continental de China', señala El País.Al respecto, el portal China Highlights sostiene que la pandemia "ha afectado un poco la forma en que se celebra el Año Nuevo". Se lee que, este año, "en muchas áreas de China se cancelaron algunos eventos y el Gobierno implementó una campaña de concientización para invitar a los ciudadanos a evitar viajes y desplazamientos innecesarios, también para permitir el buen desarrollo de los Juegos Olímpicos de Invierno". "Aunque la celebración ha sufrido cambio en comparación con otros años, los chinos aún expresan su alegría ante el Año Nuevo de diferentes formas", afirma la publicación.Mientras, el gigante asiático sigue sumando felicitaciones por su Año Nuevo. A través de su cuenta de Instagram, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, mostró su habilidad de hablar chino y felicitó a los ciudadanos de esta nación, algo que hizo en su lengua materna. Y es que la infancia de Zajárova transcurrió en Pekín, donde su padre trabajó como diplomático en la Embajada de Rusia. Además, defendió su tesis doctoral sobre el simbolismo de las celebraciones del Año Nuevo chino.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

