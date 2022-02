https://mundo.sputniknews.com/20220201/eeuu-habria-presionado-a-presidente-brasileno-para-que-cancele-viaje-a-rusia-1120982651.html

EEUU habría presionado a presidente brasileño para que cancele viaje a Rusia

EEUU habría presionado a presidente brasileño para que cancele viaje a Rusia

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno de EEUU habría presionado a los presidentes de Brasil y Argentina, Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, para que cancelen... 01.02.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con el artículo, los diplomáticos estadounidenses expresaron su preocupación por el momento de la visita de Bolsonaro a Moscú; es que, a opinión de la Casa Blanca, la recepción de Bolsonaro por parte de Putin enviaría el mensaje de que Brasil apoya las acciones del Kremlin en Europa del Este, dando legitimidad a lo que EEUU considera una violación del derecho internacional.Según el medio, el mismo mensaje se transmitió a Argentina, cuyo presidente, Alberto Fernández, visita Rusia esta semana y acaba de sellar de palabra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reestructuración de una deuda por 44.500 millones de dólares.El diario también sostiene que el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, volvió a plantear al canciller brasileño, Carlos França, su preocupación de que el viaje de Bolsonaro a Rusia se pueda interpretar como una señal de que Brasil está tomando partido en el conflicto.No obstante, el artículo afirma que no ha existido un pedido explícito de cancelar la agenda de Bolsonaro en Rusia.El 31 de Enero, en una entrevista con TV Record, Bolsonaro afirmó que no tiene la intención de tratar la crisis de Ucrania con Putin.Diplomáticos brasileños aclararon que, hasta el momento, no hay voluntad de cancelar el viaje a Moscú.Las tensiones en torno a Ucrania se agravaron en los últimos meses.Las potencias occidentales acusan a Rusia de acumular tropas en su frontera con Ucrania, lo que consideran una preparación para una invasión.Moscú niega las acusaciones y afirma no tiene intención de lanzar una operación militar contra ningún país.Además, Rusia señala la actividad militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y acusa a la Alianza Atlántica de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de sus fronteras.

