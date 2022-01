https://mundo.sputniknews.com/20220131/esta-es-la-carta-que-emiliano-zapata-escribio-sobre-la-revolucion-rusa-1120967153.html

Esta es la carta que Emiliano Zapata escribió sobre la Revolución rusa

Esta es la carta que Emiliano Zapata escribió sobre la Revolución rusa

El llamado 'caudillo del sur', héroe revolucionario mexicano, expresó en un escrito su sentir respecto a la Revolución rusa. Te contamos qué fue lo que... 31.01.2022, Sputnik Mundo

"Mucho ganaríamos, mucho ganaría la humana justicia, si todos los pueblos de nuestra América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa del México revolucionario y la causa de la Rusia son y representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos", es como empieza la carta que Zapata dirigió a Jenaro Amezcua, otro revolucionario mexicano. De acuerdo con Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, fue en febrero de 1918 cuando el caudillo y líder revolucionario mexicano mandó el escrito a su compañero de lucha en donde expresa su sentir alrededor de la Revolución de octubre. Asimismo, el revolucionario mexicano oriundo de Morelos indicó que no era de extrañar que el proletariado mundial aplaudiera las causas de la Revolución rusa "del mismo modo que otorgará toda su adhesión, su simpatía y su apoyo a esta Revolución Mexicana, al darse cabal cuenta de sus fines". "Es preciso no olvidar que en virtud y por efecto de la solidaridad del proletariado, la emancipación del obrero no puede realizarse si no se realiza a la vez la libertad del campesino. De no ser así, la burguesía podría poner estas dos fuerzas la una contra la otra, y aprovecharse de la ignorancia de los campesinos para combatir y refrenar los justos impulsos de los trabajadores del mismo modo que si el caso se ofrece, podrá utilizar a los obreros poco conscientes y lanzarlos contra sus hermanos del campo", se lee en el escrito.

