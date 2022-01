https://mundo.sputniknews.com/20220131/el-consejo-de-seguridad-de-onu-celebra-reunion-sobre-ucrania-con-rechazo-de-china-y-rusia-1120956875.html

El Consejo de Seguridad de ONU celebra una reunión sobre Ucrania, con rechazo de China y Rusia

ONU (Sputnik) — El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó celebrar una reunión pública sobre la crisis en Ucrania, con la... 31.01.2022, Sputnik Mundo

Diez miembros del órgano votaron a favor de realizar la reunión, dos en contra y tres se abstuvieron. La subsecretaria general de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, pidió a todas las partes que se abstengan de una retórica provocativa sobre la crisis de Ucrania y se centren en buscar soluciones diplomáticas.EEUU espera que Rusia opte por la senda diplomática y no por la del conflicto para resolver la crisis relacionada con Ucrania, dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield."Seguimos esperando que Rusia elija el camino de la diplomacia por encima del conflicto en Ucrania. Pero no podemos simplemente esperar y ver qué pasa", afirmó en una reunión del Consejo de Seguridad.Asimismo, Thomas-Greenfield subrayó que Washington ha escuchado las preocupaciones de Rusia en materia de segurirdad en Europa, y por tanto le ha dado "la oportunidad de discutirlas en una mesa de negociación".Ucrania y países occidentales afirman estar preocupados por la intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera ucraniana, que interpretan como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas y acusa en cambio a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de incrementar la actividad militar cerca de sus fronteras, viendo en ella una amenaza para su seguridad nacional. También defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente.Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Rusia no excluye que la "histeria" en torno a Ucrania, promocionada por Occidente, tenga como objetivo encubrir a Kiev del sabotaje de los Acuerdos de Minsk, que abren la vía para una solución pacífica del conflicto en Donbás.

