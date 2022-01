https://mundo.sputniknews.com/20220129/rusia-trasladara-zona-de-ejercicios-navales-para-no-interferir-con-pescadores-irlandeses-1120923121.html

Rusia trasladará zona de ejercicios navales para no interferir con pescadores irlandeses

Rusia trasladará zona de ejercicios navales para no interferir con pescadores irlandeses

LONDRES (Sputnik) — Rusia decidió trasladar la zona de sus próximos ejercicios navales en el Atlántico fuera de la zona económica exclusiva de Irlanda para no... 29.01.2022, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, reiteró que los ejercicios se llevan a cabo en conformidad con el derecho internacional y no amenazan a Irlanda de ninguna manera.El lunes, el ministro de Exteriores y Defensa de Irlanda, Simon Coveney, se pronunció en contra de la realización de maniobras militares de Rusia en aguas internacionales que forman parte de la zona económica exclusiva de este país insular.Filátov aseguró que las autoridades irlandesas no se deben preocupar por los futuros ejercicios rusos en el Atlántico porque forman parte del proceso ordinario de la capacitación militar y no amenazan a nadie.

