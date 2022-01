https://mundo.sputniknews.com/20220129/hungria-ve-innecesario-desplegar-fuerzas-adicionales-de-la-otan-en-el-pais-1120920720.html

Hungría ve innecesario desplegar fuerzas adicionales de la OTAN en el país

Hungría ve innecesario desplegar fuerzas adicionales de la OTAN en el país

MOSCÚ (Sputnik) — Hungría cuenta con un número suficiente de efectivos de las Fuerzas Armadas, por lo que el despliegue de tropas adicionales de la OTAN en el... 29.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-29T15:21+0000

2022-01-29T15:21+0000

2022-01-29T15:21+0000

defensa

europa

ucrania

otan

hungría

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105228/49/1052284931_0:26:4000:2276_1920x0_80_0_0_69ec372ef1588be424834c2b2642b53d.jpg

"Nuestra posición consiste en que, de acuerdo con (...) el 'Programa de desarrollo de defensa y de las Fuerzas Armadas', Hungría ya creó tales fuerzas y capacidad nacionales que en la situación actual no es necesario depender de fuerzas y unidades militares extranjeras. Estamos avanzando más en este camino, así que ahora (…) no consideramos necesario ni requerimos que más fuerzas de la OTAN estén estacionadas aquí", dijo Benko a la emisora InfoRadio.El ministro destacó, respondiendo a la pregunta de si Estados Unidos negocia el despliegue de unidades de combate de la OTAN también con Hungría, que tanto EEUU como la Alianza Atlántica lo están negociando con todos los países de la frontera oriental de la OTAN y/o los limítrofes con Ucrania o Rusia.En lo referente a la admisión de Ucrania en la OTAN, Benko subrayó que Hungría apoyó durante mucho tiempo el deseo del país vecino de convertirse en miembro del bloque militar, pero que después "Ucrania se volvió contra los húngaros que vivían en Transcarpatia, y actuó de manera inaceptable para la alianza".El 27 de enero, la cadena de televisión Sky News informó que los países de la OTAN estaban considerando la creación de nuevas unidades de combate de 1.000 hombres en Rumanía, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia.Según el medio, las nuevas unidades podrían ser similares a las en los Estados bálticos y Polonia.Ucrania y países occidentales últimamente dicen estar preocupados por la intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera ucraniana, que interpretan como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas y acusa a la OTAN de incrementar la actividad militar cerca de sus fronteras, viendo en ella una amenaza para su seguridad nacional. También defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente.Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Rusia no excluye que la "histeria" en torno a Ucrania, promocionada por Occidente, tenga como objetivo encubrir a Kiev con el sabotaje de los Acuerdos de Minsk, tratado que abre la vía para una solución pacífica del conflicto en Donbás.

https://mundo.sputniknews.com/20220129/stoltenberg-rusia-pagara-un-alto-precio-en-caso-de-escalada-en-ucrania-1120919138.html

ucrania

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, ucrania, otan, hungría