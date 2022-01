https://mundo.sputniknews.com/20220129/el-primer-ministro-australiano-dice-que-kanye-west-debe-vacunarse-para-hacer-su-gira-en-el-pais-1120920412.html

El primer ministro australiano dice que Kanye West debe vacunarse para hacer su gira en el país

El primer ministro australiano dice que Kanye West debe vacunarse para hacer su gira en el país

El artista estadounidense Kanye West deberá estar completamente vacunado contra el COVID-19 si desea hacer una gira por Australia, advirtió el primer ministro... 29.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-29T14:40+0000

2022-01-29T14:40+0000

2022-01-29T14:40+0000

estilo de vida

kanye west

👤 gente

covid-19

vacunación contra el covid-19

australia

scott morrison

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1120919784_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_d2330884489bf30a375cfb474e78b694.jpg

La declaración del alto cargo se dio después de que algunos medios de comunicación locales informaran que el rapero norteamericano planeaba llevar a cabo una gira por el país el venidero mes de marzo.En una entrevista con la revista Forbes en 2020, West llamó "la marca de la bestia" a la vacuna contra el COVID-19 que, en ese momento, todavía se encontraba en desarrollo."Esa es la marca de la bestia. Quieren poner chips dentro de nosotros, quieren hacer todo tipo de cosas para que no podamos cruzar las puertas del cielo", dijo el músico en aquella ocasión.El noviembre pasado, sin embargo, West afirmó que había recibido una dosis del fármaco contra el coronavirus, pero que todavía no había completado su esquema de vacunación.El aviso de Morrison se produjo solo dos semanas después de que al tenista serbio Novak Djokovic le cancelaran la visa y lo deportaran de Australia por no estar vacunado contra el COVID-19. La decisión impidió al deportista participar en el Abierto de Australia, torneo del cual es el actual campeón.

https://mundo.sputniknews.com/20220118/los-organizadores-del-open-de-australia-lamentan-el-escandalo-por-visado-de-djokovic-1120429268.html

australia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanye west, 👤 gente, covid-19, vacunación contra el covid-19, australia, scott morrison