El insólito final del supuesto "tríplex de Lula": será sorteado entre miles de brasileños

El insólito final del supuesto "tríplex de Lula": será sorteado entre miles de brasileños

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Durante mucho tiempo fue el inmueble más famoso de Brasil: un apartamento de lujo en primera línea de playa, epicentro de una... 29.01.2022, Sputnik Mundo

La curiosa iniciativa es una idea del empresario Fernando Gontijo, quien compró el apartamento en marzo de 2018 por 2,2 millones de reales (algo más de 400.000 dólares) y ahora pretende rentabilizar la inversión: "Sabía que estaba comprando un producto diferente, no sólo por el valor que tiene en el mercado inmobiliario; despierta mucha curiosidad, tiene un valor que no consigo precisar", apunta en declaraciones a la Agencia Sputnik.El apartamento en sí tiene 215 metros cuadrados, una vista de ensueño sobre la playa de Guarujá y todo tipo de equipamientos, aunque nunca fue usado, ni por Lula ni por nadie. Estuvo vacío todos estos años, en silencio en medio del griterío judicial.Ahora Gontijo lo está acabando de decorar para que esté listo para los nuevos propietarios. Puede ser cualquiera, ya por un módico precio, apenas 20 reales (menos de cuatro dólares), se entra en el sorteo. Es una modalidad poco habitual en inmuebles pero que se usa en Brasil para hacerse con coches o viajes, como si fuera una lotería.Gontijo cruza los dedos para que la jugada le salga redonda: "Es una incógnita cuánto voy a recaudar, pero espero que sea superior a mi inversión. Hay un cierto riesgo, pero estoy seguro de que valdrá la pena, porque está habiendo muchas adhesiones", apuntó, sin querer informar del número de participantes en el sorteo hasta el momento. El resultado final se conocerá en marzo.De momento, al empresario la actualidad le ha dado un empujón en su particular campaña de publicidad.Este mismo 28 de enero, la Justicia Federal de Brasilia consideró que los presuntos delitos cometidos por Lula ya habrían prescrito y archivó la causa del tríplex, que queda así oficialmente enterrada para siempre.Previamente, el Tribunal Supremo Federal ya había anulado la condena que pesaba sobre el líder de la izquierda y consideró parcial al entonces juez Sérgio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia e impidió que se presentara a las elecciones de 2018, en las que partía como favorito.Al final, Lula pasó más de 500 días en la cárcel por esta investigación. Él siempre defendió su inocencia, alegando que no había ninguna prueba de que ese tríplex fuera suyo.El empresario que ahora sorteará el apartamento de la discordia, por su parte, no quiere saber nada de disputas políticas, dice que no le interesa. No expresa una opinión formada sobre Lula: "No puedo hacer un juicio de valor, como inversor soy apolítico".

