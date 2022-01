https://mundo.sputniknews.com/20220129/ciudad-de-mexico-aplicara-dosis-de-refuerzo-de-vacuna-rusa-sputnik-v-contra-covid-19-1120915001.html

Ciudad de México aplicará dosis de refuerzo de vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las autoridades sanitarias de la capital mexicana convocaron a la población adulta de entre 40 y 49 años a recibir la próxima... 29.01.2022, Sputnik Mundo

La inmunización se aplicará en 10 sedes con la vacuna rusa y no con el biológico de la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca como estaba previsto originalmente, informó el director general de Gobierno Digital de Ciudad de México, Eduardo Clark.También podrán acudir las personas rezagadas de 50 años y más, personal médico y educativo, así como jóvenes de 15 a 18 años que con comorbilidades que recibirán su primera dosis.La población acudirá en orden de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.Por primera vez durante esta cuarta ola se registró una reducción de ocupación hospitalaria, que se ha estabilizado en los últimos cuatro días, dijo Clark.En la última semana, poco más de un millón de personas fueron vacunadas en la capital.Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo a periodistas que esta semana comenzó con un incremento de 12% de casos, el 23 de enero.Ese comportamiento de la pandemia "contrasta con el aumento de más de 100 puntos porcentuales que tuvimos en las primeras tres semanas del año", causado por la nueva variante ómicron, que es más contagiosa pero menos letal si las personas están vacunadas.Sin embargo, explicó que "la epidemia, todavía no está en reducción, pero está en desaceleración".Finalmente detalló que 78% de las personas que están hospitalizadas por COVID-19 no fueron vacunadas por razones diversas.La Secretaría de Salud reportó 437 decesos y se acumulan 305.240 en toda la pandemia, y 45.115 nuevos contagios que elevan el total a más de 4,87 millones.

