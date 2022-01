https://mundo.sputniknews.com/20220128/secretario-de-defensa-de-eeuu-biden-no-planea-enviar-tropas-de-combate-a-ucrania-1120897632.html

Secretario de Defensa de EEUU: Biden no planea enviar tropas de combate a Ucrania

Secretario de Defensa de EEUU: Biden no planea enviar tropas de combate a Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, ha sido claro sobre su intención de no desplegar fuerzas de combate en Ucrania en medio de las... 28.01.2022

"El presidente [Joe Biden] ha dejado muy claro que no tiene la intención de enviar tropas de combate a Ucrania con el fin de realizar operaciones de combate", dijo Austin durante una conferencia de prensa en el Pentágono.Austin consideró que un conflicto con Rusia no es inevitable y que todavía hay espacio para maniobras diplomáticas.EEUU sigue centrado en no luchar en Ucrania, debido a que lo principal es tranquilizar a los socios y aliados de la OTAN, añadió Austin."Nuestro foco no está en luchar en Ucrania, sino en tranquilizar a los socios y aliados de la OTAN", dijo a los periodistas.Estados Unidos sigue comprometido con brindar asistencia de seguridad a Ucrania, y otro cargamento de equipo militar llegó al país este 28 de enero, dijo Austin."Estados Unidos sigue comprometido a ayudar a Ucrania a defenderse a través de asistencia de seguridad. Esas entregas de equipos están en curso, otro envío llegó hoy [28 de enero]", afirmó.EEUU hasta ahora solo puso a sus soldados en alerta máxima y todavía no movió ninguna tropa en respuesta a la crisis en torno a Ucrania, informó Austin.Sin embargo, Austin dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido claro sobre su intención de no desplegar fuerzas de combate en Ucrania en medio de las crecientes tensiones con Rusia.Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, afirmó que EEUU no tiene ningún sistema de armas de combate ni bases permanentes en Ucrania y el papel de Washington en ese país se limita a entrenar y asesorar.Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN —Organización del Tratado del Atlántico Norte— de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.El 24 de enero, la OTAN puso sus fuerzas en estado de alerta y anunció el envío de más barcos y aviones de combate en adición a los que ya mantiene en Europa del Este, para reforzar la contención y la defensa frente a lo que califica como continua acumulación de recursos militares de Rusia "en Ucrania y sus alrededores".

