EEUU declara que su respuesta a las propuestas rusas toma en cuenta ciertas preocupaciones de Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — La respuesta de Washington a las propuestas sobre garantías seguridad europea planteadas por Moscú toman en consideración ciertas... 28.01.2022, Sputnik Mundo

El diplomático agregó que la respuesta estadounidense también contiene contrapropuestas de EEUU con respecto a los ejercicios y maniobras militares y al control de armas en Europa, incluidos misiles.El 26 de enero, el embajador estadounidense le entregó al viceministro de Asuntos Exteriores ruso Alexandr Grushkó la respuesta formal de Washington —por escrito, tal y como venía exigiendo Moscú— a su iniciativa reciente. El documento, elaborado en coordinación con Ucrania y los aliados europeos de EEUU, fue remitido al presidente de Rusia, Vladímir Putin.Además, la Alianza Atlántica entregó su respuesta a las propuestas rusas.El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo el 26 de enero que EEUU no planea hacer pública esa respuesta para no reducir el margen de maniobra de los diplomáticos en medio de la actual escalada de tensiones en torno a Ucrania.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la expansión del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial Ucrania.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.

