Medios afirman que EEUU descarta excluir a Rusia de SWIFT e imponer sanciones a crudo y gas

Medios afirman que EEUU descarta excluir a Rusia de SWIFT e imponer sanciones a crudo y gas

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU, por el momento, no considera imponer sanciones a las exportaciones de petróleo y gas natural de Rusia, o excluir al país...

Según el informe, Washington ultima una lista de sanciones contra Rusia en caso de que esta decida invadir Ucrania, pero no afectarían a esos energéticos, sino que irían contra una serie de bancos estatales, incluido el VTB Bank.Además, prohibirían por completo el comercio de nuevas emisiones de deuda soberana rusa, según el medio.También incluirán medidas de control de las exportaciones con respecto a sectores clave de la economía rusa, como la microelectrónica, agrega el periódico.El pasado 17 de enero, el periódico alemán Handelsblatt informó, citando a fuentes gubernamentales, que EEUU y la Unión Europea descartaron la desconexión de los bancos rusos del sistema SWIFT como una opción para posibles sanciones, pero en su lugar estaban considerando acciones económicas específicas contra las entidades financieras más grandes de Rusia.Sin embargo, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU declaró más tarde que no se descartaba ninguna opción, y que los cierres de bancos en el sistema SWIFT eran posibles en caso de un nuevo aumento de tensiones en torno a Ucrania.En diciembre pasado, el director del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Exteriores ruso, Dmitri Birichevski, dijo a la Agencia Sputnik que no había perspectivas reales de desconectar a Rusia del SWIFT.Las tensiones en torno a Ucrania se agravaron en los últimos meses.Las potencias occidentales acusan a Rusia de acumular tropas en su frontera con Ucrania, lo que consideran una preparación para una invasión.Moscú niega las acusaciones y afirma no tiene intención de lanzar una operación militar contra ningún país.Además, Rusia señala la actividad militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cerca de sus fronteras y acusa a la Alianza Atlántica de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de sus fronteras.

