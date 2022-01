https://mundo.sputniknews.com/20220121/el-ministro-de-economia-aleman-ve-como-ultimo-recurso-la-exclusion-de-rusia-del-swift-1120579577.html

El ministro de Economía alemán ve como último recurso la exclusión de Rusia del SWIFT

BERLÍN (Sputnik) — Desconectar a Rusia del sistema de pagos interbancarios SWIFT sería el último recurso, pero de momento no es nada más que una sanción... 21.01.2022, Sputnik Mundo

Subrayó que el objetivo principal es reducir las tensiones en relación con la situación en torno de Ucrania.El pasado 17 de enero, el periódico alemán Handelsblatt informó, citando a fuentes gubernamentales, que Estados Unidos y la Unión Europea descartaron la desconexión de los bancos rusos del sistema SWIFT como una opción para posibles sanciones, pero en su lugar estaban considerando sanciones económicas específicas contra los bancos rusos más grandes.Sin embargo, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU declaró más tarde que no se descartaba ninguna opción, y que los cierres de bancos en el sistema SWIFT eran posibles en caso de una nueva escalada de la crisis en torno a Ucrania.En diciembre pasado, el director del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Exteriores ruso, Dmitri Birichevski, dijo a Sputnik que no había perspectivas reales de desconectar a Rusia del SWIFT.Ucrania y algunos países occidentales expresan últimamente su preocupación por el aumento de las fuerzas militares de Rusia en su frontera con Ucrania.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra Ucrania, alegando que desplaza tropas dentro de su propio territorio, lo cual no amenaza a nadie. Según Moscú, Occidente utiliza estas acusaciones como pretexto para emplazar más equipo militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte cerca de las fronteras rusas.

