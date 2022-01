https://mundo.sputniknews.com/20220128/juez-brasileno-ordena-que-bolsonaro-sea-interrogado-por-filtracion-irregular-1120850802.html

Juez brasileño ordena que Bolsonaro sea interrogado por filtración irregular

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil Alexandre de Moraes ordenó que el presidente Jair Bolsonaro sea interrogado este 28... 28.01.2022

En la decisión judicial, Moraes niega la petición de Bolsonaro de no ser interrogado y define que la Policía Federal debe tomarle declaración por la tarde en la Superintendencia de Brasilia, según avanza el portal G1.El año pasado, el juez ya había dado de plazo hasta el 28 de enero para que la policía interrogara a Bolsonaro, pero como no lo hizo hasta el momento, tuvo que forzarlo.La investigación se abrió después de que Bolsonaro divulgara en sus redes sociales documentos secretos de una investigación no concluida sobre ataques al sistema del Tribunal Superior Electoral.Al filtrar esos documentos secretos, Bolsonaro quería desgastar la imagen de las urnas electrónicas, que se usan en Brasil desde hace décadas y cuya seguridad el presidente cuestiona sin pruebas.

