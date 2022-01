https://mundo.sputniknews.com/20220128/irina-karamanos-la-proxima-primera-dama-de-chile-que-asumira-tras-voltereta-de-boric-1120904560.html

Irina Karamanos, la próxima primera dama de Chile que asumirá tras voltereta de Boric

SANTIAGO (Sputnik) — "Vamos a abolir esa institución que no tiene ningún sentido", dijo el presidente electo Gabriel Boric el año pasado durante su campaña. 28.01.2022, Sputnik Mundo

El entonces diputado del Frente Amplio (izquierda) habló largamente en una entrevista con Radio ADN a favor de terminar con el cargo de primera dama, argumentando que no debían existir cargos en Estado que tengan que ver con parentescos o vínculos afectivos."Generaremos una instancia que sea transparente en función de méritos y de carreras funcionarias, no de lazos de sangre o afinidad con el presidente", agregó Boric en esa oportunidad. Por eso causó sorpresa cuando, el 18 de enero de este año, la dirigente feminista del Frente Amplio y pareja de Boric, Irina Karamanos, informó en conferencia de prensa que ocupará el tradicional cargo.La decisión fue criticada por algunas activistas feministas."Era un buen momento para terminar con el rol de primera dama, históricamente asignado a mujeres en virtud de relaciones familiares", criticó en su cuenta de Twitter la militante de la organización feminista Coordinadora 8 de Marzo, Karina Nohales. "Irina Karamanos sólo está ahí porque tiene una relación sexoafectiva con Gabriel Boric ¿Cómo vamos a alegrarnos de un acceso al poder dado sólo por ser 'pareja de'?", preguntó en la misma red social la escritora de izquierda June García.El analista político y director de la encuestadora Tú Influyes, Axel Callis, aseguró en conversación con la Agencia Sputnik que esta nominación fue "un paso en falso del presidente electo, una decisión un poco precipitada"."Desde la Revolución Francesa, la humanidad aprendió que la representación política está dada por el soberano, y el soberano elige a un presidente, no a una primera dama. El cargo no tiene un origen de poder legítimo, no es republicano y debe desaparecer", agregó.Quién es IrinaCallis, y en general todos aquellos que criticaron el nombramiento de la primera dama, fueron muy claros en explicar que los cuestionamientos van dirigidos al cargo y no a la figura de la activista feminista.Irina Karamanos Adrián tiene 32 años, nació en Santiago, es descendiente de migrantes griegos y alemanes y ha dedicado gran parte de su vida a estudiar. Tiene estudios de arte, ciencias políticas, educación y antropología en universidades de Chile, España y Alemania. Habla español, alemán, inglés, griego e indonesio básico, y está aprendiendo kawésqar, idioma del pueblo originario chileno del mismo nombre.Es la encargada nacional del Frente Feminista de Convergencia Social, partido político que lidera Boric. En 2019 comenzaron una relación, pero Karamanos siempre se mantuvo con un perfil bajo y alejada de la escena pública, hasta finales del año pasado cuando decidió involucrarse activamente en la campaña presidencial.Un rol sin reglasEl cargo de primera dama en Chile se ejerce de hecho. No está regulado por leyes ni normas, no recibe un sueldo y sus funciones tampoco están muy bien delimitadas. Principalmente, su rol se ha centrado en encabezar algunas fundaciones relacionadas a la cultura, a la mujer, a la música, jardines infantiles y familia, manejando un oneroso presupuesto fiscal para administrarlas.Históricamente, las esposas de los presidentes de Chile desempeñaron funciones relacionadas a lo protocolar o al desarrollo de la familia, pero fue durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) donde esta figura alcanzó su pico de poder. La primera dama Lucía Hiriart gozó de amplio poder en materia política y administrativa. Destituyó autoridades, censuró espectáculos que no le gustaban y lideró Cema Chile, una fundación que Hiriart utilizó para defraudar al fisco con montos millonarios.El siguiente caso particular se registró en 2006 cuando asumió por primera vez una mujer a la presidencia de Chile. Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) no tenía pareja y creó la Dirección Sociocultural de la Presidencia para que mujeres de su coalición política ejercieran algunas funciones de primera dama.Sin embargo, la situación se le complicó en su segundo mandato cuando nominó a su hijo Sebastián Dávalos en esa institución. Dávalos fue acusado de supuesto tráfico de influencias y estafa por unos negocios que realizó la empresa Caval, propiedad de su esposa. El Caso Caval, como fue conocido, generó una profunda crisis política y minó la popularidad de la presidenta.La actual primera dama, Cecilia Morel, encabeza siete fundaciones, tiene a cargo un equipo de ocho personas y su enfoque principal ha sido liderar políticas públicas que apuntan a la vida saludable y al bienestar de los adultos mayores.Morel confirmó en conferencia de prensa que se reunirá con Karamanos a fines de febrero. "Quiero brindarle toda mi colaboración y también el mayor de los éxitos en su próximo rol que asumirá", señaló en conferencia de prensa.Boric ganó la elección presidencial del 19 de diciembre con un 55% de los votos frente al candidato del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast, que obtuvo un 44%, y asumirá el cargo el 11 de marzo.

