"Hipócrita", "simulador", "clasista" y "choro": AMLO arrasa contra el presidente del INE

"Ya no hay esa hipocresía, ese doble discurso", sentenció el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, al criticar la asistencia del presidente...

En su conferencia de prensa de este 28 de diciembre desde Palacio Nacional, el presidente mexicano tildó de "hipócrita", "doble moral" y "clasista" a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.Los señalamiento de mandatario llegan luego de que Córdova Vianello asistiera a la reunión plenaria del PAN en la Cámara de Diputados, esto a pesar de ser el representante del árbitro electoral mexicano. "Debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas porque la forma es fondo, pero no, no se dan cuenta, no les importa", dijo el presidente López Obrador. Al mostrar la foto del consejero presidente del INE, el mandatario mexicano aseveró que en México ya "se acabó la hipocresía, el doble discurso". "Hay dirigentes que como decíamos su verdadera doctrina es la hipocresía; o sea, unos corruptos cínicos y otros corruptos hipócritas, no hay con quién quedarse (...) Lo peor es darse baños de pureza, creerse gente de bien, sentirse superior, por lo general son racistas, clasistas", aseveró López Obrador con la foto de Córdova a lado de la bandera del PAN.

