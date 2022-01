https://mundo.sputniknews.com/20220128/encuentran-en-suiza-la-ultima-arena-de-gladiadores-romanos-jamas-construida-1120890738.html

Encuentran en Suiza la última arena de gladiadores romanos jamás construida

Un equipo de arqueólogos ha encontrado en Suiza las ruinas de un anfiteatro de la era romana. Se cree que se trata del hallazgo más temprano del tipo jamás... 28.01.2022, Sputnik Mundo

La arena, de forma ovalada, se construyó en una cantera romana abandonada, la cual estuvo en uso hasta la antigüedad tardía. En el sitio, se encontró también una moneda datada de entre 337 y 341 después de Cristo. Estas evidencias sugieren que el anfiteatro data del siglo IV d. C., apunta Live Science.De confirmarse su antigüedad, el anfiteatro se convertiría en el más joven del Imperio Romano, explicó Jakob Baerlocher, arqueólogo en el sitio y jefe de excavaciones en la comuna suiza de Kaiseraugst.Otras pistas indican que el anfiteatro, de hecho, es del siglo IV. La composición de los materiales de construcción utilizados —como los bloques de piedra y el mortero— hacen recordar a los del "muro del fuerte de la antigüedad tardía", detalló el científico.El anfiteatro mide unos 50 metros de largo y 40 metros de ancho y se encuentra en el valle de la cantera. No muy lejos del hallazgo, se encuentra el Castrum Rauracense, un fuerte romano situado en lo que fue la frontera norte del Imperio Romano en el año 300 después de Cristo.La arena se encontró durante el monitoreo de unas obras para la construcción de un nuevo cobertizo para botes en el río Rin el pasado diciembre en Kaiseraugst, una municipalidad cuyo nombre se deriva del antiguo asentamiento romano Augusta Raurica. Se trata del tercer anfiteatro romano descubierto hasta la fecha en la región.Si bien los arqueólogos locales ya tenían conocimiento de la existencia de la antigua cantera romana, no esperaban encontrar un anfiteatro en el sitio.

