Bitcoin: a pesar de dos meses de pérdidas, el activo "pasa por su mejor momento"

Bitcoin: a pesar de dos meses de pérdidas, el activo "pasa por su mejor momento"

La criptomoneda más antigua y famosa perdió cerca de la mitad de su valor en los últimos dos meses. Pese a ello, para el experto chileno Guillermo Torrealba esta cuenta con solidez y es cada vez más aceptada por actores "antes impensados".

Noviembre de 2021 dejó huella en el registro histórico de precios del bitcoin, cuando su cotización se acercó por primera vez a los 70.000 dólares. Desde entonces no ha dejado de bajar y cerrará enero en el entorno de los 38.000 dólares. La caída, aunque significativa, no representa un temor para los inversionistas y operadores.En cambio, consideran que su aceptación y utilización nunca ha sido mayor. Países como El Salvador la usan como moneda de curso legal y bancos de la talla de BBVA o Goldman Sachs la incluyeron como resguardo de valor.El motivo reside en la creciente confianza en la tecnología que posibilita su funcionamiento: el blockchain o cadena de bloques, pero también en su protocolo.A diferencia de las monedas fiduciarias, la cantidad de bitcoins disponibles está limitada por el protocolo que rige su oferta. Esto la vuelve un medio cada vez más escaso en la medida en que más personas e instituciones lo demandan. Tal característica respalda una apreciación en el largo plazo, contraria a la tradicional devaluación de las monedas estatales.Sin embargo, las devaluaciones en el corto plazo suceden y la que tiene lugar en la actualidad tiene dos causas principales a criterio del entrevistado."Y el segundo fenómeno tiene que ver con que la criptomoneda se está volviendo cada vez más popular en Wall Street. Los principales bancos del mundo están comenzando a usarla. Y en la medida en que esto sucede, el precio empieza a acoplarse más a los precios de los activos financieros tradicionales como las acciones", agregó.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

