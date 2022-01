https://mundo.sputniknews.com/20220127/presidente-del-parlamento-cree-que-fue-pauperrima-la-recoleccion-de-firmas-contra-maduro-1120841421.html

El presidente del Parlamento cree que fue "paupérrima" la recolección de firmas contra Maduro

CARACAS (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela —parlamento unicameral de mayoría oficialista—, Jorge Rodríguez, aseguró que la...

Durante una rueda de prensa ofrecida a las puertas del Consejo Nacional Electoral, Rodríguez destacó que la oposición no llegó ni al 1,5% de las firmas que debía recaudar."Según lo que pasó el día de ayer, para poder cumplir con el requisito constitucional 4,231.846, y se recogieron el 1,1% del requisito establecido", añadió.Respecto a las críticas y la impugnación del proceso por parte de los convocantes, quienes aseguraron que el proceso de recaudación de firmas se convocó de forma apresurada, el presidente del Parlamento aseguró que para recoger 4,2 millones de firmas al ritmo que lo hicieron en la jornada del miércoles 26, requerirían 101 días.A juicio de Rodríguez, con la baja participación en el proceso de recaudación de firmas, los venezolanos le dieron la espalda a la oposición y a quienes promueven sanciones.Asimismo, Rodríguez acusó al rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón Salas, de usar su cargo para hacer política en relación al referendo revocatorio del mandato del presidente, Nicolás Maduro."Señor rector Picón, a quien vemos haciendo comentarios políticos y tomando partido respecto a cualquier hecho relacionado con la vida política del país. Yo le recuerdo que usted es árbitro electoral, que usted es un actor político. Si usted quiere tener algún tipo de participación en algún tipo de participación política, salga del Consejo Nacional Electoral y vaya a las calles a buscar el favor de los electores", expresó.Picón aseguró que el formato que aprobó la mayoría del CNE, integrada por rectores vinculados al oficialismo, no hacía viable la recolección de firmas para activar un referendo revocatorio presidencial.Al respecto, el presidente del parlamento indicó que en base a la recolección de firmas del miércoles, la oposición requeriría 101 jornadas de 12 horas recogiendo firmas para alcanzar los 4,2 millones necesarios para activar un revocatorio.Rodríguez los instó a seguir los pasos del presidente del ente electoral, Pedro Calzadilla, quien, a su entender, no interfiere en la política del país de forma parcializada.El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que de acuerdo con la transmisión del 98,58% de las firmas, ese organismo recibió 42.421 manifestaciones de voluntad, equivalente al 1,01% del registro electoral.De esta forma, el órgano rector declaró improcedente la solicitud del referendo revocatorio contra el presidente, Nicolás Maduro, luego de que ningún estado del país logró recolectar el 20% de las firmas requeridas.

