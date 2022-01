https://mundo.sputniknews.com/20220127/obra-del-frances-guy-pierre-tur-busca-recuperar-la-dignidad-en-un-mundo-desencantado-1120797451.html

Obra del francés Guy Pierre Tur busca recuperar la dignidad en un mundo desencantado

Obra del francés Guy Pierre Tur busca recuperar la dignidad en un mundo desencantado

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El artista francés Guy Pierre Tur presenta en la galería de la Torre del Reloj de la capital mexicana una "terapia estética" para... 27.01.2022

Para el artista plástico con influencias posmodernas las perturbadoras formas de la violencia que sufre la sociedad mexicana desde hace dos décadas puede ser un impulso creador y sobre todo esperanzador.En un tono intimista y franco, Tur expone: "si yo sostengo esos sentimientos, no deja de haber algo que me lleva a alcanzar una esperanza".Tomar conciencia de las consecuencias de un mundo en crisis también abre posibilidades creadoras.Tur sostiene que una forma que puede ayudar a tranquilizarlo es "recurrir a la expresión artística o por lo menos a la contemplación de la obra de arte".Con influencias antiguas y contemporáneas, europeas y latinoamericanas, su nueva exhibición hace del corazón un instrumento de paz, ante tanta violencia y desesperanza."Una obra de arte es básicamente una expresión que, desde mi punto de vista, termina sanando. Esa sanación llega aun si tiene que pasar por momentos notorios de turbulencias y de conflictos", dice el artista.Hay una especie de 'leitmotiv' del arte. Para Tur esto "es necesario", y es algo que se ve "en toda la historia universal del arte"."Hay diferentes obras que experimentan diferentes lenguajes y sentimientos, que quedan plasmado en una obra", explica.Con ese enfoque, Tur se inspiró en trazos de la naturaleza, en rosetones de las catedrales, en la Piedra del Sol azteca, en laberintos góticos y la arquitectura universal.¿Singularidad de la violencia mexicana?La propuesta encara las manifestaciones de crueldad y sevicia nunca antes alcanzadas en la sociedad mexicana, conmovida cada día por cuerpos desmembrados, fosas clandestinas, y miles de personas desaparecidas.A la pregunta sobre una posible singularidad de esa violencia, responde: "no lo veo singular, lo veo bastante común, bastante similar a lo que pasa en otras partes del mundo. Sin negar que hay una especificidad mexicana, que yo no logro entender, es algo que se ve últimamente mucho en muchas partes del mundo".Lo que sí es común es el abismo de lo indigno.En ese camino, a la pregunta sobre los factores comunes que hermanan a las víctimas mexicanas de la violencia con seres humanos afectados en otras latitudes, responde: "La similitud es algo que perdemos de vista", agrega.Al artista le preocupan que las personas se estén desencantando, deprimiendo, o desesperándose frente a lo que está sucediendo en el mundo, "como si no pudiéramos hacer algo a nivel individual", plantea."Es importante para recuperar el corazón del llamado volvernos a encantar, y en ese sentido veo que hay mucha desesperación", dice Tur.Hacia un mundo vivibleMientras crece la cantidad de gente descorazonada, "mientras compartimos el cambio climático, nos lleva a un llamado que tiene un corazón que pulsa y nos invita a abordar las cosas de manera más constructiva y menos bélica", dice el pintor.En ese empeño colectivo "es importante defendernos de los abusos y de las humillaciones, pero es importante modelar la prosperidad de la dignidad", añade.Y define su propuesta bautizada como el corazón de ese llamado: "cualquier ser humano es digno de recibir reconocimiento, aceptación y dignidad. Eso es para mí el corazón del llamado"Finalmente, en su esfuerzo por contribuir a un mundo "más llevadero" frente a la normalización de la violencia, coloca su obra ante el desafío de causar un sacudimiento de las conciencias.La expresión artística y creativa pueden ser una aportación: "pero el meollo de todo eso debe ser la restauración de la dignidad".El Corazón del Llamado de Tur está conformado por 25 mandalas que son, además de obras artísticas, una suerte de terapia estética, capaz de sanar el alma.

