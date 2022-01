https://mundo.sputniknews.com/20220125/panico-en-los-mercados-a-pesar-de-que-las-acciones-rebotaron-ligeramente-tras-una-correccion-1120703788.html

Pánico en los mercados a pesar de que las acciones rebotaron ligeramente tras una corrección

El mercado de valores sufrió un desplome a nivel mundial que vio a índices como el S&P 500 caer más del 10% desde su máximo histórico a principios de 2022. A... 25.01.2022, Sputnik Mundo

El repunte al final del día fue dramático, luego de que los tres índices principales cayeran 1.000 puntos (el Dow), casi un 4% (el S&P 500) y alrededor del 5% (el Nasdaq). Sin embargo, al cerrar las operaciones, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,3%, casi 100 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un 0,3% y el Nasdaq un 0,6%.La caída de las acciones a nivel mundial llegó incluso a pérdidas de valor del mercado de casi 3 billones de dólares antes del rebote, según recoge Bloomberg.Estos números muestran una volatilidad que es más habitual en el mercado de las criptomonedas. Lo que es más, el índice de volatilidad del Chicago Board Options Exchange Market (VIX), que mide la volatilidad del mercado, alcanzó su nivel más alto en casi 12 meses, superando los 37 el lunes 24 de enero por la mañana.Las cifras de lo que va de mes no son menos alarmantes. Tanto el Dow como el S&P 500 están en camino a su peor mes desde marzo de 2020, cuando la economía estadounidense cayó en recesión durante los confinamientos por la pandemia de coronavirus. Mientras tanto, el Nasdaq cayó más del 10% en enero, lo que podría ser su peor mes desde la crisis financiera de octubre de 2008.La causa detrás de este derrumbe es la preocupación extendida entre los inversionistas por el aumento de la tasa de interés anunciada para este año por la Reserva Federal (FED) y la expectativa en torno a la próxima reunión del banco central de EEUU.Muchos expertos no esperan que la FED tome medidas significativas en esta reunión del 26 de enero; no obstante, es probable que establezca a partir de marzo la primera de las subidas de las tasas de interés anunciadas y concluya su programa mensual de compra de bonos, de acuerdo con Forbes.Además, la temporada de ganancias del cuarto trimestre hasta ahora ha sido mixta: aunque más del 74% de las empresas del S&P 500 que informaron resultados superaron las estimaciones de Wall Street, algunos grandes nombres, incluidos Netflix y Goldman Sachs, obtuvieron ganancias mediocres.Así, las acciones de Netflix cayeron otro 2,6%, luego de caer más del 20% el 21 de enero pasado debido a las decepcionantes ganancias trimestrales. Mientras, Tesla y Apple, que reportaron ganancias esta semana, cayeron cada uno alrededor de un 1,5% este 24 de enero.

