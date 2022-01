https://mundo.sputniknews.com/20220126/los-hospitales-de-brasil-estan-en-el-peor-momento-desde-junio-de-2021-1120792170.html

Los hospitales de Brasil están en el peor momento desde junio de 2021

Los hospitales de Brasil están en el peor momento desde junio de 2021

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El aumento de casos de coronavirus provocado por la variante ómicron llevó a los hospitales de Brasil a la peor situación desde... 26.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-26T21:27+0000

2022-01-26T21:27+0000

2022-01-26T21:27+0000

américa latina

brasil

ómicron (variante de sars-cov-2)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1094237736_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_d5b05c0b50f31a8eabb66fecf775483d.jpg

Según la Fiocruz, entre el 17 y el 24 de enero, siete estados del país estaban con 80% o más de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ocupadas, el peor nivel desde junio del año pasado.La peor tasa de ocupación se da en el Distrito Federal, donde el 98% de camas en los hospitales públicos ya está ocupada; esta semana las autoridades locales asumieron que ya hay personas que no pueden ser atendidas y anunciaron la apertura de más espacios.Además del Distrito Federal, están en situación crítica Río Grande do Norte (nordeste), con el 83% de ocupación; Goiás (centro-oeste) y Piauí (noreste), con el 82% ; Pernambuco (noreste), con el 81%, y Espírito Santo y Mato Grosso do Sul, con el 80% de ocupación.Según los datos más recientes del Ministerio de Salud, del 25 de enero, en las 24 horas previas se registraron 183.722 nuevos casos de COVID-19 y 487 fallecidos.En la actualidad hay más de 1,7 millones de casos activos, y el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia ya es de 623.843.

https://mundo.sputniknews.com/20220120/brasil-autoriza-la-vacuna-de-sinovac-contra-el-covid-19-para-ninos-1120555206.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, ómicron (variante de sars-cov-2)