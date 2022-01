https://mundo.sputniknews.com/20220126/el-consejo-federal-de-suiza-no-asistira-a-los-jjoo-de-pekin-debido-al-covid-19-1120769724.html

El Consejo Federal de Suiza no asistirá a los JJOO de Pekín debido al COVID-19

El Consejo Federal de Suiza no asistirá a los JJOO de Pekín debido al COVID-19

GINEBRA (Sputnik) — El Consejo Federal de Suiza (Gobierno) comunicó que no viajaría a los XXIV Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2022 en Pekín... 26.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-26T15:25+0000

2022-01-26T15:25+0000

2022-01-26T15:25+0000

internacional

⚽ deportes

suiza

pekín

consejo federal (suiza)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1120478213_0:49:3071:1777_1920x0_80_0_0_be17b998b0489ca23d4be24c5bfdd914.jpg

"Debido a la incierta situación en el ámbito de la salud en Suiza y a las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia del coronavirus en China, que obstaculizan la celebración de las importantes reuniones bilaterales y contactos con los atletas suizos, el Consejo Federal decidió no asistir a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2022 en Pekín", dice el comunicado.Los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollarán en Pekín del 4 al 20 de febrero de 2022, y los Paralímpicos, del 4 al 13 de marzo. China abrirá las Villas Olímpicas a partir del 27 de enero para recibir a atletas de otros países.A principios de diciembre, Estados Unidos anunció que no enviará una delegación oficial a los próximos Juegos Olímpicos, si bien aclaró que el boicot diplomático no restringirá la participación de los atletas estadounidenses en las actividades deportivas.La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que EEUU no puede hacer la vista gorda ante "enormes abusos de los derechos humanos y atrocidades" en la región autónoma uigur de Xinjiang.Países como Australia, el Reino Unido y Canadá se unieron al boicot alegando la situación en Xinjiang y la persecución de los grupos prodemocracia en Hong Kong.

suiza

pekín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, suiza, pekín, consejo federal (suiza)