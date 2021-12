https://mundo.sputniknews.com/20211207/el-boicot-de-eeuu-a-los-juegos-olimpicos-pekin-2022-una-historia-repetida-1119060860.html

El boicot de EEUU a los Juegos Olímpicos Pekín 2022, una historia repetida

El boicot de EEUU a los Juegos Olímpicos Pekín 2022, una historia repetida

MOSCÚ (Sputnik) — Ahora cambian los términos pero, como lo hicieron en su momento con los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, nuevamente las autoridades de Estados... 07.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-07T16:46+0000

2021-12-07T16:46+0000

2021-12-07T16:46+0000

juegos olímpicos de invierno 2022

internacional

eeuu

pekín

xinjiang

juegos olímpicos

⚽ deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1117315762_0:122:3073:1850_1920x0_80_0_0_3fe2924a4718508def79eab3256cf464.jpg

El Gobierno de EEUU recicla viejas prácticas para tratar de llamar la atención sobre un tema específico o para demostrar su poderío y desacreditar a sus contendientes, en este caso China.Lo que era una noticia comentada por muchos se confirmó el 6 de diciembre cuando la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki afirmó que el Gobierno de Joe Biden no enviará ningún representante oficial a los próximos JJOO, pero sí estarán presentes sus atletas.Según la portavoz, la administración norteamericana no contribuirá a la fanfarria de los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Pekín del 4 al 20 de febrero de 2022 y los Juegos Paralímpicos, del 4 al 13 de marzo.Boicot a ChinaYa desde hace meses se estaba hablando sobre esa posibilidad y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó el mes pasado que estaba sopesando un boicot diplomático al evento. Algo que logró el apoyo de muchos de los legisladores demócratas y republicanos del Congreso estadounidense.Según el anuncio de la portavoz de la Casa Blanca, la presencia de una delegación oficial estadounidense en los JJOO sería como si no hubiera pasado nada, y por tanto pasar por alto "las flagrantes violaciones de los derechos humanos y las atrocidades de China en Xinjiang". Las acusaciones de EEUU se basan en las supuestas violaciones cometidas por el Gobierno chino contra los uigures musulmanes y otras minorías de la región de Xinjiang."China expresa su descontento y se proclama categóricamente en contra, ya hicimos una fuerte advertencia a EEUU, también adoptaremos contramedidas decisivas", dijo el 7 de diciembre el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Zhao Lijian respecto al boicot.El portavoz también desmintió las declaraciones de Washington sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en China. "EEUU fabricó la mentira del siglo sobre el así llamado genocidio en Xinjiang, que ya fue desmentida por los hechos", y agregó que EEUU se basa en sus prejuicios ideológicos, mentiras y chismes, intenta impedir la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, lo que hará que las personas vean las malas intenciones de la parte estadounidense".Con esta decisión Washington infringe el principio de la neutralidad política del deporte, establecido por la Carta Olímpica, opina el funcionario chino.Apoyo a EEUUVarios países aliados de EEUU han mostrado su apoyo a la decisión y su intención de realizar acciones similares. Tal es el caso de Canadá, que mediante una declaración gubernamental se mostró "preocupada por las terribles informaciones de la violación de los derechos humanos en China" y anunció que discuten este tema con sus amigos y aliados.Otro que también habló sobre el tema fue Japón, donde su primer ministro Fumio Kishida anunció que tomará una decisión en función de lo mejor para su país. En la misma cuerda está el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Mientras que Australia podría no enviar funcionarios a Pekín 2022, pero se escuda en el caso de la tenista china Peng Shuai. Tampoco habrá presencia oficial de Nueva Zelanda.Para el Gobierno ruso la decisión de Estados Unidos de no enviar ninguna representación diplomática a Pekín 2022 apenas puede calificarse como un boicot, declaró el 2 de diciembre el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov."Es difícil decir hasta qué punto se trata de un boicot, porque la Olimpiada se celebrará en condiciones bastante duras asociadas a las restricciones de la pandemia. Si la memoria no me falla, China, como organizadora de los JJOO, acordó hace tiempo (...) la opción de no invitar a representantes oficiales. Así que es un asunto entre los organizadores chinos y los estadounidenses", dijo Peskov a la prensa.Mientras que para el Comité Olímpico Internacional (COI): "La presencia de funcionarios gubernamentales y diplomáticos es una decisión puramente política de tal o cual Gobierno y el COI la respeta observando la neutralidad política", destacó la agencia AFP.La historia de los boicotsAunque con grandes diferencias, el boicot diplomático del gobierno de Biden a Pekín 2022 nos trae a la memoria lo ocurrido durante la cita estival de Moscú 1980, cuando la delegación norteamericana y varios de sus aliados no acudieron a los Juegos para protestar contra la invasión soviética a Afganistán, el año anterior.Un total de 66 países se negaron a enviar delegaciones a la urbe moscovita, de los que unos 45 lo hicieron en respaldo a la decisión de EEUU, mientras que naciones como China e Irán plantearon otros motivos. Mientras que algunos deportistas de Reino Unido, Francia y Australia sí compitieron, pero bajo la bandera olímpica.Cuatro años después, la Unión Soviética y sus aliados boicotearon los Juegos Olímpicos de verano de 1984 en Los Ángeles, EEUU. Un total de 13 países se unieron al boicot. En tanto, naciones como Irán, Albania y Libia tampoco asistieron, pero por motivos distintos.Nada, que vuelven prácticas usadas en la Guerra fría y que tienen bastante repercusión a nivel global por ser EEUU el que las impulsa, pero que pudieran alcanzar poca connotación real pues los chinos están dispuestos a realizar unos excelentes Juegos Olímpicos de invierno, como ya hicieron con los de verano de 2008.

https://mundo.sputniknews.com/20211206/eeuu-anuncia-el-boicot-diplomatico-a-los-juegos-olimpicos-de-china-1119032203.html

https://mundo.sputniknews.com/20211206/pekin-tomara-represalias-si-eeuu-insiste-en-el-boicot-a-los-jjoo-1119013015.html

https://mundo.sputniknews.com/20211126/china-agradece-el-apoyo-de-rusia-en-relacion-con-las-olimpiadas-de-pekin-2022-1118686883.html

https://mundo.sputniknews.com/20160805/jjoo-suspenciones-cronologia-1062640344.html

eeuu

pekín

xinjiang

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Duber Luis Piñeiro

Duber Luis Piñeiro

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Duber Luis Piñeiro

juegos olímpicos de invierno 2022, eeuu, pekín, xinjiang, juegos olímpicos, ⚽ deportes