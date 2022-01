https://mundo.sputniknews.com/20220126/ecuador-analiza-la-vacunacion-contra-el-covid-19-para-menores-de-tres-anos-1120795187.html

Ecuador analiza la vacunación contra el COVID-19 para menores de tres años

Ecuador analiza la vacunación contra el COVID-19 para menores de tres años

QUITO (Sputnik) — La ministra de Salud Pública de Ecuador, Ximena Garzón, informó que el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (CAPI) de ese país evaluará... 26.01.2022, Sputnik Mundo

El comité se reunirá en los próximos días, por lo que se espera que dentro de dos o tres semanas exista una resolución para aplicar la vacuna contra el coronavirus en ese grupo de edad.De aprobarse ese procedimiento, la inmunización empezaría en marzo de este año.La ministra señaló que los pacientes que al momento se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI) en el país, sobre todo, son mayores de 50 años, personas que no acudieron a vacunarse, no tienen el esquema completo (dos dosis) o tienen enfermedades preexistentes.En los niños se presenta una situación similar, dado que los que se encuentran en UCI tienen patologías agravantes.Según la ministra, los menores vacunados que contraen el COVID-19 no presentan complicaciones graves ni secuelas como el denominado long COVID (COVID prolongado) o el síndrome multi inflamatorio multisistémico.La ministra además ratificó que la inmunización para los niños de tres a cuatro años se iniciará la segunda semana de febrero con la vacuna Sinovac.Garzón dijo que hay evidencia científica de que la vacuna china es segura para los niños y que no produce efectos colaterales.Según datos del Ministerio de Salud Pública, hasta el momento está vacunado el 82% de la población total del país -de 17,6 millones de habitantes- con dos dosis de la vacuna o la monodosis, y el 14% con la tercera dosis.Ecuador registró hasta el martes un acumulado de 691.898 casos positivos de COVID-19 confirmados con pruebas PCR y 132.435 probables, así como un acumulado de 24.430 fallecidos confirmados por coronavirus y 9.932 muertes probables, atribuidas a la enfermedad.

