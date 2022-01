https://mundo.sputniknews.com/20220126/cuanto-mas-grande-mejor-la-memoria-1120786899.html

Cuanto más grande, mejor... la memoria

TEL AVIV (Sputnik) — Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad Bar-Ilan en Israel concluyó que el tamaño de la memoria sí que importa, y...

El estudio, dirigido por la doctora Sharon Gilaie-Dotan, investigadora de la Escuela de Optometría y Ciencias de la Visión de la Universidad Bar-Ilan, buscó determinar si las imágenes grandes eran mejor recordadas que las pequeñas durante el comportamiento diario.De acuerdo con Gilaie-Dotan, se ha asumido que en la investigación de la memoria el tamaño no influye en los recuerdos que uno crea sobre los elementos, ya que generalmente entendemos lo que aparece en una imagen, ya sea en grande o en pequeño. Pero el nuevo estudio, cuyos resultados se publicaron en la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, confirmó que los humanos tienden a recordar artículos más grandes mejor que los más pequeños.Gilaie-Dotan y dos de sus estudiantes de doctorado, Shaimaa Masarwa y Olga Kreichman, decidieron realizar hace tres años un estudio pionero para determinar si el tamaño importa para la formación de la memoria.Durante la investigación, se realizaron siete experimentos diferentes en los que participaron un total de 182 personas, las cuales estuvieron expuestas a varias imágenes sin saber que una tarea de memoria vendría después.Asumieron que eso era así porque una imagen más grande activa más neuronas en el cerebro, lo que puede provocar toda una serie de cambios en la forma en que procesamos esa información visual y creamos recuerdos.¿Lo grande se recuerda porque llama más la atención?El profesor Daniel Levy, especialista en memoria humana de la Universidad Reichman en Herzliya, explicó que una posible razón alternativa para que el cerebro humano recuerde mejor los objetos más grandes podría ser que simplemente prestamos más atención a los artículos más grandes. A pesar de eso, agregó que, durante la investigación, se consideró este factor, y la suposición se probó y descartó.En algunas pruebas, los sujetos estuvieron expuestos a imágenes grandes borrosas junto con imágenes más pequeñas y nítidas, pero según Gilaie-Dotan, "los artículos más grandes todavía se recordaban mejor a pesar de que eran borrosos", lo que desacreditó la posible explicación alternativa.Los hallazgos pueden tener implicaciones tanto en la educación como en los aspectos del desarrollo. Incluso en adultos mayores, donde la visión comienza a deteriorarse, señaló Gilaie-Dotan. Por lo tanto, es importante considerar la posibilidad de que el tamaño de la información visual pueda ayudar al procesamiento o la calidad del procesamiento de esa misma información.Para mayoresGilaie-Dotan descartó el enfoque de Levy, quien sostiene que "si a las personas mayores se les diera la oportunidad de ver las cosas con una resolución más amplia, eso no sólo les facilitaría verlas, sino que tal vez incluso les ayudaría a recordar mejor", ya que, para la mayoría de las personas, la visión tiende a deteriorarse con el tiempo. La investigadora aclaró que, por ahora, esto es sólo especulación, y futuros estudios deben probarlo para entender si la edad influye en los resultados."El estudio se llevó a cabo entre las edades de 18 y 40 años, que es el rango de edades de visión completamente desarrollada antes de que comience a deteriorarse. Solo probamos a adultos normativos con visión saludable", dijo Gilaie-Dotan.Con base en los resultados, Gilaie-Dotan dijo que se abrió toda una nueva serie de preguntas y que se estarán llevando próximamente a cabo en diferentes estudios.La investigación es solo la primera de muchas en el campo que, después de una serie de investigaciones de seguimiento, podría convertirse en un cambio de juego en el campo, ayudando a mejorar la construcción de memoria para adultos mayores y potencialmente teniendo muchas otras aplicaciones que aún no se han descubierto.

