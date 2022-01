https://mundo.sputniknews.com/20220125/nuevo-hito-en-la-batalla-contra-la-criminalizacion-del-aborto-en-el-salvador-1120747486.html

Nuevo hito en la batalla contra la criminalización del aborto en El Salvador

SAN SALVADOR (Sputnik) — La reciente liberación de Kenia, una salvadoreña encarcelada tras sufrir una emergencia obstétrica, es un triunfo que inspira y... 25.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

💬 opinión y análisis

centroamérica

El pasado 17 de enero, una corte local le concedió la libertad condicional a Kenia, quien cumplió nueve de los 30 años a los que había sido condenada después de perder el embarazo resultante de una agresión sexual: las autoridades la acusaron de abortar y fue juzgada por homicidio agravado.La joven, que actualmente tiene 26 años, es una de las 17 salvadoreñas encarceladas por sufrir emergencias de salud que derivaron en la pérdida de su embarazo.De estas 17 mujeres solamente cuatro han sido liberadas, gracias a la presión de activistas como Morena Herrera.Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Herrera comentó a Sputnik que la liberación de Kenia es resultado de múltiples gestiones y de una campaña sostenida, a la que se han sumado varias celebridades, pidiendo libertad para las 17."Cada una que ha sufrido emergencia obstétrica ha vivido violencia de Estado: en cualquier país con garantías judiciales esas mujeres serían reparadas, pero en El Salvador aun no logramos siquiera ese diálogo", comentó la activista a Sputnik.Prohibición totalEl aborto es completamente ilegal en El Salvador, y su Asamblea Legislativa frenó todo intento de aceptar cuatro causales que permitan la interrupción del embarazo, sobre todo cuando la madre corra peligro de muerte, o sea imposible la vida extra-uterina del feto.También se incluirían los casos de violaciones o de estupro, un fenómeno arraigado en esta nación centroamericana y agravado en el contexto del confinamiento vivido tras la irrupción en 2020 de la pandemia de COVID-19.Según los colectivos que luchan contra la criminalización del aborto, esta prohibición total sigue cobrando vidas en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ya descartó siquiera su estudio en un paquete de reformas a la Constitución de la República.De hecho, el Gobierno no se pronunció en diciembre pasado cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado salvadoreño por encarcelar injustamente a Manuela, una joven que sufrió un aborto espontáneo y murió en prisión."La Corte reconoció en esa sentencia que la criminalización de las emergencias obstétricas en El Salvador ocurre en el contexto de una penalización absoluta del aborto y es reconocimiento del problema que vive el país", señaló Herrera.El caso BeatrizAl respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también pasó a la referida Corte el caso de Beatriz, otra salvadoreña a la que se le negó la interrupción de su embarazo por riesgo de salud y por malformación congénita incompatible con la vida del feto que estaba gestando.Su caso inspiró una iniciativa llamada Reforma Beatriz, rechazada por la Asamblea de mayoría oficialista, que buscaba despenalizar el aborto cuando la mujer corre peligro de vida, cuando el feto sufre malformaciones que hacen inviable su vida fuera del útero y por violación.Por situaciones como esta, Herrera espera que la Corte IDH condene de nuevo a El Salvador y que eso abra las posibilidades de modificación de la legislación y de las políticas públicas, para que otras mujeres no enfrenten tales riesgos y violaciones de sus derechos humanos.La también vocera del movimiento Colectiva Feminista para el Desarrollo Local abogó además por regular el secreto profesional de los médicos, quienes se ven con las manos atadas ante una emergencia obstétrica, principalmente en mujeres en condiciones de vulnerabilidad."Esperamos que el personal médico vea que se superen estos obstáculos que generan sufrimiento y obstaculizan el desempeño de su profesión", acotó.El cambio respecto al aborto, sin embargo, no parece cercano en esta nación profundamente religiosa, en la que los políticos no parecen dispuestos a arriesgar un voto por garantizarle a las mujeres el derecho a decidir.

