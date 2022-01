Emilio Lozoya podría salir de prisión: un juez revisará el caso Odebrecht otra vez

https://mundo.sputniknews.com/20220125/emilio-lozoya-podria-salir-de-prision-un-juez-revisara-el-caso-odebrecht-otra-vez-1120743617.html

Emilio Lozoya, quien fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ganó una apelación a la justicia mexicana contra su... 25.01.2022, Sputnik Mundo

Acusado de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Lozoya recibió prisión preventiva justificada en noviembre de 2021, luego de ser visto en un lujoso restaurante de la Ciudad de México pese a ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, este 25 de enero, un tribunal federal determinó que la decisión de encarcelarlo no estuvo bien fundamentada y ordenó a la FGR hacer otra audiencia para revisar su caso, según confirmaron fuentes judiciales a medios locales. Si la autoridad judicial determina que no es procedente la prisión preventiva contra el exdirigente de Pemex, podría salir en libertad inmediatamente, aunque el proceso en su contra por el caso Odebrecht continuaría, lo mismo que las acusaciones que se le siguen por la venta a sobreprecio de la planta Agronitrogenados.Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó un amparo en contra de la nueva decisión del tribunal que podría dejar libre al acusado. Un juez determinó a finales de 2021 retener a Lozoya en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, a solicitud de la Fiscalía, que argumentó que el acusado cuenta con la solvencia económica y las redes de apoyo suficientes para poderse dar a la fuga.El exdirector de Pemex fue detenido en una lujosa urbanización en Málaga, España, en febrero de 2020.La defensa de Lozoya argumentó que la prisión preventiva dictada contra su cliente es injustificada toda vez que el exfuncionario federal no violó las medidas de arraigo que se le impusieron previamente, como portar un brazalete de localización electrónica o firmar cada mes una hoja de control.En cambio, consideraron la determinación de la prisión preventiva como una represalia luego de que se filtraran imágenes del acusado cenando en un restaurante lujoso en las Lomas, una de las zonas más exclusivas de la capital del país.La Fiscalía General de la República solicitó a las autoridades judiciales que impongan una pena de 39 años de prisión contra el exdirector de Pemex, quien habría gestionado sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para favorecer en el Congreso de la Unión la aprobación de modificaciones constitucionales que abrieran la participación de extranjeros en la explotación del crudo mexicano.

