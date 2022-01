https://mundo.sputniknews.com/20220125/asesinatos-de-periodistas-en-norte-de-mexico-pone-en-entredicho-proteccion-a-la-prensa-1120701396.html

Asesinatos de periodistas en norte de México pone en entredicho protección a la prensa

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El asesinato de la periodista Lourdes Maldonado la noche del domingo a balazos en la ciudad mexicana de Tijuana (norte), Baja... 25.01.2022, Sputnik Mundo

México: ante nuevo asesinato de periodista, colegas piden "más voluntad" a las autoridades La muerte de Lourdes Maldonado toma relevancia dado que en 2019 el presidente López Obrador le confirmó el apoyo del mecanismo de protección a periodistas. En otro orden, abordamos un reciente conflicto político en Honduras, a pocos días de la asunción presidencial de Xiomara Castro. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

La periodista que fue atacada a balazos por desconocidos al anochecer del domingo cuando llegaba a su casa en automóvil tenía una custodia intermitente y los agentes policiales se habían retirado.Es el segundo homicidio de periodista en Tijuana en una semana, después de que fue asesinado a balazos frente a su domicilio el reportero Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero."Lamentablemente hemos visto un incremento en la tendencia de agresiones contra la prensa a nivel nacional", dijo a la Agencia Sputnik la coordinadora de Prevención en el programa de Protección y Defensa de la organización internacional, Artículo 19, Itzia Miravete.Solo en Baja California, entre 2018 y 2021, las agresiones a la prensa se incrementaron de 20 a 43 ataques, detalló.La defensora explica que, en la documentación del homicidio de Lourdes, "hemos contactado a personas cercanas a la colega, nos han informado que escucharon detonaciones de armas de fuego, cuando sujetos desconocidos le dispararon llegando a su domicilio", en la colonia Santa Fe de Tijuana.Un caso notableEl asesinato cobró más notoriedad porque la víctima acudió a principios de 2019 a una conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.Llegó al Palacio Nacional a pedir apoyo presidencial en un problema laboral con el líder oficialista Jaime Bonilla, poco antes de que fuera gobernador de Baja California (noviembre 2019-octubre 2021) por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)."Vengo a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida (…), se trata de un personaje fuerte en política, que no pretende pagarme ni mucho menos", le dijo la periodista al jefe del Ejecutivo.Señaló a un senador que se desempeñaba como "su súper coordinador de delegaciones estatales y su próximo candidato a la gubernatura de Baja California".La responsable de la organización que lleva el nombre del artículo destinado a la libertad de expresión en la Declaración Universal de Derechos Humanos, relató a esta agencia que Artículo 19 "había estado en contacto con ella previamente, desde que acudió a presentar la denuncia ante el presidente".Desde entonces, "entre las denuncias de violencia cometidas por autoridades en la administración de Bonilla, documentamos discursos estigmatizadores contra la prensa, para restarle legitimidad a los periodistas"."Documentamos además agresiones, por ejemplo, en abril de 2021 sujetos desconocidos dispararon contra su vehículo", cuando estaba estacionado y la periodista no estaba en su interior.Maldonado ganó su litigio contra el ahora exgobernador y el 19 de enero recién pasado, fueron embargados bienes de la empresa PSN Media Sport de México, del líder de Morena en Baja California. Una semana después fue asesinada.Falencias del mecanismoLourdes Bonilla contaba con medidas de protección del estado de Baja California , pero no federal, limitado a realizar rondines de policías municipal en su domicilio, y para Martínez Esquivel la repuesta a su pedido de protección fue tardía.Miravete estima que el mecanismo es "lento y reactivo", y que considera a periodistas como "objetos de protección y no como sujetos de derecho a la libertad de expresión".Las autoridades se limitan desplazar a los comunicadores de manera forzada, de su lugar de origen y trabajo a otros estados: "es el resultado que busca el agresor, silenciar a la prensa", apunta la experta.Recuerda que la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que encabeza Michelle Bachelet, ha hecho 104 recomendaciones para que el mecanismo mejore, pero las autoridades mexicanas no las implementan.Más allá del mecanismo, los periodistas seguirán en la indefensión "si las autoridades mexicanas siguen siendo el principal agresor de la prensa, si siguen existiendo redes de impunidad de funcionarios, que actúan de manera coordinada con delincuencia organizada", subraya Miravete.Un informe de la Fiscalía Especial delitos para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, creada en 2010, por recomendación de la ONU, señala un porcentaje de impunidad casi total.Esa fiscalía federal señala que de 3.419 investigaciones en ese lapso solo se han logrado 28 sentencias, lo que arroja un porcentaje de impunidad contra la libertad de expresión de 99,18%, indica la experta.De los 92 homicidios contra periodistas registrados desde 2010 hasta julio de 2021, esa misma fiscalía solamente decidió que eran de su competencia 27 crímenes.México ocupa el sexto lugar en materia de impunidad de asesinatos a periodistas, de acuerdo con el Índice de Global del Comité de Protección a periodistas.La organización Reporteros Sin Fronteras indica que en tres años del Gobierno de López Obrador, hasta el 1 de diciembre pasado, se han cometido 47 homicidios contra periodistas con un índice de 92% de impunidad.

periodistas, libertad de prensa, asesinatos, méxico