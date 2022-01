https://mundo.sputniknews.com/20220124/ricardo-anaya-amlo-protege-y-defiende-a-los-delincuentes-de-morena-1120682383.html

Ricardo Anaya: "AMLO protege y defiende a los delincuentes de Morena"

El excandidato a la Presidencia de México Ricardo Anaya aseguró que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido los delitos electorales... 24.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

ricardo anaya

méxico

"Según López Obrador, que ahora sí se iban a castigar los delitos electorales, 'nomás' que le faltó decir una cosa: que se van a castigar los delitos electorales pero siempre y cuando los delincuentes no sean de Morena", aseguró Anaya en un video publicado en redes sociales. "A sus delincuentes los protege y hasta los defiende", agregó el excandidato presidencial panista al referirse al caso de Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues la Sala Superior del Tribunal Electoral federal ratificó el 12 de enero la sanción del Instituto Nacional Electoral (INE) al partido Morena, por 4,52 millones de pesos (unos 225.000 dólares), por haber omitido el reporte de ingresos en 2014 y 2015.Esto ocurrió mediante un esquema de financiamiento paralelo orquestado por Gómez, según el dictamen, mediante la retención de un porcentaje del salario o "diezmos" de los trabajadores del municipio mexiquense de Texcoco, cuando ella era presidenta municipal. Tras la resolución, el presidente López Obrador refrendó su apoyo a la maestra y dijo tener absoluta confianza en ella. Anaya indicó que en diferencia, el Gobierno de la 4T se ha lanzado contra los opositores a quienes ha hecho incluso acusaciones falsas. "En tres años del gobierno de Morena, el juego está bien claro: criticaron la corrupción para luego tolerarla entre los suyos. Criticaron la impunidad para luego cobijar con ella a sus cercanos. Criticaron las injusticias contra los opositores para luego cometerlas contra los que hoy les estorban. Pues no, no son iguales. Resultaron peores", reclamó el panista.

méxico

