La historia del pleito electoral que ha puesto 'en jaque' a la titular de Educación en México

¿Qué fue lo que pasó en esta historia que involucra al partido gobernante, la elección de gobernador en el Estado de México en 2017 y a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez?Todo comenzó con una queja del opositor Partido Acción Nacional (PAN), quien acusó a Gómez ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de realizar retenciones irregulares de parte de los salarios de los trabajadores del municipio mexiquense entre 2013 y 2015, cuando ella era alcaldesa de Texcoco.Los recursos retenidos, acusó el blanquiazul, se utilizaron para la conformación de Morena como partido político, el mismo que postularía a Delfina Gómez como su candidata a las elecciones estatales del Estado de México en 2017, proceso que finalmente ganaría el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo.El Estado de México es uno de los bastiones históricos del PRI, pues nunca ha sido gobernado por ningún partido diferente al tricolor, de ahí proviene la dinastía de los Del Mazo y otras figuras clave del priismo, como Arturo Montiel, Emilio Chuayffet, Carlos Hank González, César Camacho y el propio Enrique Peña Nieto, quien se convertiría en presidente de México en 2012.El INE consideró válida la queja del PAN y determinó una sanción contra Morena por 4 millones 529.000 pesos, aunque no acreditó que Gómez se hubiera beneficiado de manera directa de la retención económica, por lo que no falló en su contra.La determinación del INE fue impugnada por el propio Morena, lo que llevó el caso ante el Tribunal Electoral. El PAN también se inconformó ante el hecho de que la determinación deslindaba a Gómez de responsabilidad.El TEPJF confirmó que los trabajadores del municipio de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) municipal sufrieron una retención por un total de 2 millones 264.612 pesos."Es obligación de los partidos políticos reportar todos los ingresos que obtengan, así como su fuente y destino, por lo que Morena incumplió dicha responsabilidad al omitir registrar los ingresos provenientes de las retenciones a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco y al sistema DIF", apuntó el Tribunal Electoral.Además, no obstante la inconformidad del PAN, el TEPJF desestimó la queja y señaló que los señalamientos dirigidos contra Gómez son ajenos al procedimiento de fiscalización, ámbito donde el único responsable es el partido Morena.Tras participar en la conferencia matutina del jueves 13 de enero, la ahora titular de la SEP descartó emitir opiniones sobre la determinación del Tribunal y se dijo respetuosa de la decisión.

política, partido revolucionario institucional (pri), partido acción nacional (pan), instituto nacional electoral (ine), emilio chuayffet, morena, estado de méxico, educación pública, méxico