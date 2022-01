https://mundo.sputniknews.com/20220124/lukashenko-afirma-que-bielorrusia-no-quiere-una-guerra-1120659953.html

Lukashenko afirma que Bielorrusia no quiere una guerra

Lukashenko afirma que Bielorrusia no quiere una guerra

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró que su país no necesita una guerra, pero son los propios estadounidenses y sus... 24.01.2022, Sputnik Mundo

"No necesitamos ninguna guerra. Pero son los estadounidenses, mediante la participación de polacos, letones y de ellos mismos personalmente, quienes nos empujan a esas acciones. Fuimos donantes de la seguridad en la región. Siempre nos apreciaron por eso. ¿Por qué nos empujaron y nos convirtieron en agresores en 2020? Según su terminología. ¿Por qué ocurrió eso? Y hoy nos amenazan", cita a Lukashenko la agencia Belta.El mandatario recalcó que nadie lograría hacerle un daño mayor a Minsk, asegurando al mismo tiempo que, en caso de que las amenazas se vuelvan más graves, su país tiene con qué responder."Si ustedes quieren ponernos definitivamente al borde de un abismo, ya saben cómo responderemos. Es por eso que, en el contexto del desarrollo de la situación alrededor de nosotros, y aquí en la región, y en Washington, sabemos que nuestra suerte no será más leve, y tendremos que defender las fronteras de nuestro país, como es debido. Es algo que sabemos hacer y lo haremos, no tengo la menor duda", subrayó el mandatario.Las relaciones de Bielorrusia con los países occidentales se deterioraron gravemente después de las elecciones presidenciales de agosto de 2020 en Bielorrusia, que otorgaron el sexto mandato consecutivo al líder bielorruso y dieron origen a varios meses de protestas.De inmediato los países occidentales empezaron a imponer sanciones contra funcionarios bielorrusos, acusando a Minsk de la violación de derechos humanos.Las autoridades de Bielorrusia declararon a su vez que las protestas se coordinaron desde el exterior. Varios representantes de la oposición bielorrusa viajaron al extranjero, en particular, a Polonia, Lituania, Ucrania, y desde allí siguen realizando sus actividades.

