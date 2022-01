https://mundo.sputniknews.com/20220124/los-bolivianos-recuperan-la-ilusion-con-miniaturas-en-la-feria-de-alasita-pese-al-covid-19-1120696914.html

Los bolivianos recuperan la ilusión con miniaturas en la Feria de Alasita pese al COVID-19

Los bolivianos recuperan la ilusión con miniaturas en la Feria de Alasita pese al COVID-19

LA PAZ (Sputnik) — Hace un año, la ilusión parecía escasa en Bolivia, pero ahora, aún en pleno pico de la pandemia de COVID-19, nada detiene al renovado... 24.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-24T22:29+0000

2022-01-24T22:29+0000

2022-01-24T22:29+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/1094112447_0:147:1774:1145_1920x0_80_0_0_a447904413d3b964a3b6c4ab51f8fc8a.jpg

Al mediodía del 24 de enero millares de paceños se congregaron en plazas y frente a templos católicos para comprar e intercambiar, como expresión de deseo, miniaturas que representaban toda clase de bienes, desde viviendas a automóviles, logros profesionales o matrimonio, pasando por mucho "dinerito".Un año antes, la feria fue suspendida debido a la pandemia y mientras que el país vivía todavía los coletazos de la crisis política de 2019-2020, enfrentando al COVID-19 sin suficientes hospitales, médicos y medicamentos, mucho menos vacunas.Alasita es un término en lengua aymara que significa "cómprame" y se repite en La Paz desde tiempos de la colonización española como celebración de abundancia e ilusión luego de tiempos difíciles, coincidiendo historiadores en que la celebración nació después de un cerco que sufrió la ciudad por una rebelión indígena en el siglo XVIII, aunque algunos expertos citan un origen más remoto.El lunes, el dinero en miniatura estaba disponible en fajos de distintos valores nominales, en muchos casos en paquetes que incluían pequeñas bolsas de lana de llama o alpaca a título de billeteras.Doña Angélica, como la llamaban sus colegas y clientes, era una de las millares de vendedoras de miniaturas que comenzaron su jornada muy temprano el lunes terminando de instalar sus puestos de exposición en el Parque Urbano Central de La Paz, a tiempo para atender la demanda masiva de personas que, cumpliendo la tradición, llegaron al mediodía en vista de las miniaturas.En una aglomeración en la que resultaría absurdo esperar el cumplimiento de normas de bioseguridad y distanciamiento por la pandemia, más allá del uso no siempre correcto de barbijos, los compradores de miniaturas se arremolinaron al mediodía en torno a los puestos de venta.Allí había billetitos, autitos, camioncitos, casitas, titulitos profesionales y de bachillerato, certificados de matrimonio, maletitas para un viaje y esta vez también certificaditos de vacunación contra el COVID-19, hasta supuestos remedios en miniatura contra la pandemia.Al ser consultada sobre si esperaba una gran concurrencia a la feria, la vendedora respondió: "La verdad que no tanto, pensábamos que por la pandemia y esto del ómicron casi no iban a venir, pero como ve, esto está lleno".Además, señaló que lo que más compraron quienes se acercaron fueron "billetitos, como siempre, es lo que más buscan, pero hay también fuerte demanda de certificados de vacunación y alimentos".Al preguntarle si hay algún regalo que tenga significado especial este día la vendedora señaló:Entre los puestos de miniaturas del Parque había sacerdotes aymaras que bendecían y ahumaban las miniaturas compradas y cerca de ellos estaba el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien repetía que su mayor ilusión para este año era que haya buena salud para todos."Sin salud no podemos trabajar, reactivar la economía, y eso es lo que necesitamos", dijo, antes de adentrarse en los retorcidos pasillos de la feria donde no faltaba abundantes platos típicos.Suspendido el acto tradicional de inauguración de la feria en el Parque, el presidente Luis Arce salió al mediodía de la sede presidencial hacia la vecina Plaza Murillo, donde al igual que en muchas otras plazas se habían instalado también comerciantes de miniaturas, incluso los vendedores de bendiciones y sahumerios.Otro presente de las artesanas al presidente fue la miniatura de un Ekeko, el regordete personaje rey de la feria de la abundancia que suele estar cargado de sacos de alimentos, objetos domésticos y cuanto pudiera desear un ciudadano común cada año.Esta vez, en vez del característico cigarrillo en la boca el Ekeko que recibió Arce tenía puesto un barbijo y entre las cosas que cargaba se veía la miniatura de un carnet de vacunación anti-COVID.La Feria de Alasita suele durar entre tres y cuatro semanas, pero la Alcaldía de La Paz anunció que la edición de este año se prolongaría hasta el 6 de marzo.

https://mundo.sputniknews.com/20220124/bolivia-reporta-el-descenso-de-contagios-de-covid-19-luego-de-4-meses-de-alza-1120673234.html

https://mundo.sputniknews.com/20220122/arce-bolivia-celebra-el-dia-plurinacional-con-renovada-estabilidad-1120637723.html

https://mundo.sputniknews.com/20220111/gobierno-boliviano-recomienda-suspender-el-carnaval-pero-deja-decision-a-las-regiones-1120209709.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Carlos Quiroga

Carlos Quiroga

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Carlos Quiroga

🎭 arte y cultura, bolivia