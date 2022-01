https://mundo.sputniknews.com/20220124/hungria-expresa-su-rechazo-a-una-nueva-guerra-fria-y-conflicto-en-europa-central-1120664066.html

Hungría expresa su rechazo a una nueva Guerra Fría y conflicto en Europa Central

MOSCÚ (Sputnik) — Hungría se opone a una nueva Guerra Fría y conflicto en Europa Central, declaró el ministro de Exteriores, Peter Szijjarto. 24.01.2022, Sputnik Mundo

El canciller húngaro llamó a "no crear un ambiente de la Guerra Fría" y reiteró que el país europeo no quiere "ningún conflicto entre Occidente y Oriente que cause víctimas", por lo que pidió "tratar a todos con respeto".Szijjarto también hizo comentarios acerca de la situación con los suministros de energía a Europa y en torno a las sanciones contra Rusia.La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtió que la Unión Europea recurriría a sanciones económicas de gran envergadura si Rusia atenta contra la integridad territorial de Ucrania.Las tensiones en torno a Ucrania se agravaron en los últimos meses por una acumulación de tropas rusas cerca de la frontera que Occidente interpreta como preparativos de una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas y acusa a la OTAN de incrementar su actividad militar cerca de sus fronteras, viendo en ella una amenaza para su seguridad nacional; también defiende el derecho de mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente.

