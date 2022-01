https://mundo.sputniknews.com/20220121/palestino-de-chile-el-club-de-futbol-que-honra-al-pueblo-palestino-1120607276.html

Palestino de Chile, el club de fútbol que honra al pueblo palestino

Palestino de Chile, el club de fútbol que honra al pueblo palestino

El Club Deportivo Palestino no solo tiene hinchas en Chile sino que es visto como una "segunda selección nacional" por palestinos amantes del fútbol en todo el... 21.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-21T17:25+0000

2022-01-21T17:25+0000

2022-01-21T18:05+0000

américa latina

sociedad

⚽ deportes

cisjordania

palestina

chile

franja de gaza

fútbol

palestinos

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1120605901_0:0:1113:626_1920x0_80_0_0_4e18635738e9376ac3931696ae7ebfa7.png

En 1920, un grupo de inmigrantes palestinos establecidos en Chile, exiliados en su mayoría de la invasión otomana a sus territorios, fundaron un club deportivo con la intención de fortalecer los lazos de una comunidad en la diáspora que se acrecentaba a diario.Con más de cuatro generaciones de palestinos en territorio chileno —junto a los que continúan arribando al país austral—, la relación del club Palestino con sus orígenes es la de una comunidad que a pesar del tiempo y la distancia busca mantener los lazos de unión que los compromete como parte de un mismo pueblo.Como parte de un proyecto integral de vinculación con sus orígenes y en un intento por visibilizar la causa palestina y ayudar a la comunidad en su lugar de origen, el club inició en 2021 —con retrasos propios de la pandemia de COVID-19—, la instalación de escuelas de fútbol para niños y niñas en la Palestina histórica. Ya funciona una en la ciudad de Ramallah y próximamente se abrirá otra en la asediada Gaza.En conversación exclusiva con Sputnik, el presidente del Club Deportivo Palestino de Chile, Jorge Uauy, y el encargado de las escuelas de fútbol en Palestina, Naji Daniel Abed, explicaron la génesis de un proyecto que nació con la intención de estrechar lazos de amistad y solidaridad con los orígenes, haciendo carne el lema del club: 'Más que un equipo, todo un pueblo'.OrígenesLa comunidad palestina de Chile es heterogénea e incluye tanto a recién llegados como a familias que ya llevan cuatro generaciones en el país..Es que los primeros palestinos arribaron al país austral a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De todos modos, la gran mayoría se asentaron en el sur del continente americano hacia la década de 1930.Una nueva oleada llegó con la partición de Palestina en dos Estados por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) —mediante la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947— y la posterior formación del Estado de Israel en 1948, tras la llamada Guerra árabe-israelí o la Nakba (catástrofe), como es conocida por el pueblo palestino.Puente solidario"Nosotros tenemos un lema: 'Más que un equipo, todo un pueblo', y eso es parte del proceso que, de alguna forma, estamos haciendo realidad con esta escuela en Palestina", reconoció Jorge Uauy, presidente en ejercicio desde 2017 del Club Deportivo Palestino, establecido en Santiago desde hace 102 años.Uauy remarcó que la idea detrás del proyecto es trasladar hacia Palestina el "espíritu" de las generaciones que fundaron el club y mantener vivo el vínculo "sobre todo con quienes están sufriendo y soportando el asedio de las tropas de ocupación". La práctica deportiva se convierte en la herramienta para llevar esa solidaridad."Esa libertad y esa alegría de vivir, queremos que la puedan tener a través del deporte", sostuvo Uauy.Por eso, el club desarrolló, junto a un socio que reside en Palestina, la idea de establecer escuelas deportivas para niños. "Más que formar futbolistas, queremos que a través del deporte puedan sentirse felices, contentos, crecer como personas, y tener un escape a todos los problemas diarios que ahí tienen", afirmó el presidente del club.Las escuelas de fútbol en PalestinaNaji Daniel Abed es el socio estratégico del club Palestino en el territorio histórico ocupado y es quien está encargado de materializar la apertura de las escuelas en el lugar. "Nosotros lo apoyamos con todo el material logístico, uniformes, implementos y de cualquier otro apoyo que requiera, pero él es quien hace que todo esto sea realidad en Palestina, a 13.000 kilómetros de distancia de Santiago", explicó Uauy.En conversación con Sputnik desde su hogar en Ramallah, Naji Daniel Abed se definió como "un gran hincha de Palestino desde hace mucho tiempo" y recordó que sigue de cerca las vicisitudes de la institución chilena desde hace unos 15 años.Pero en los últimos años, el vínculo con el club chileno comenzó a traducirse en acciones concretas en el territorio. "A finales de 2020 firmamos un acuerdo para construir escuelas de fútbol en Palestina —en Cisjordania y Gaza—. En 2021, abrimos la primera escuela en Ramallah y luego la segunda en una localidad llamada Al-Mazra'a ash-Sharqiya", repasó.."La verdad es que nos tiene muy contentos porque abrir en Ramallah ya es un desafío; abrir en Gaza es un desafío enorme", complementó Uauy.En septiembre de 2021, el club inauguró una gran actividad para los niños de Gaza, como una suerte de prueba para ver si estaban las condiciones para replicar el proyecto en la Franja de Gaza.Los niños se sienten motivados e inspirados por el club. "Cada jugador que tenemos en la academia tiene un sueño: representar a Palestina o a Palestino en el futuro", añadió.Sin embargo, despuntar el gusto por el fútbol no siempre es fácil para los niños palestinos.Desde el punto de vista de Naji Daniel Abed, existen dificultades para la práctica libre de fútbol en las escuelas. Los niños —algunos vienen incluso desde Jerusalén—, deben muchas veces sortear controles o checkpoints que les impiden llegar a las prácticas, sobre la base de una situación política que cambia a diario en el territorio."Hasta ahora no hemos enfrentado mayores problemas con las autoridades israelíes. Quizás en un futuro cuando abramos una escuela en Jerusalén —nuestra capital eterna—, ya sabes. Los colores de Palestino representan nuestra bandera, nuestros orígenes. Quizás enfrentemos problemas, pero hasta ahora, no los hemos tenido", reconoce Naji Daniel Abed.Los 10 millones de hinchasLa importancia del club Palestino para los palestinos en Cisjordania, Gaza y los territorios ocupados ha crecido de manera significativa en los últimos años. El club y su participación en la liga local chilena y en copas internacionales son motivo no solo de orgullo sino también de reunión y encuentro entre palestinos.Al respecto, Uauy subrayó que las campañas del club chileno son seguidas por "una diáspora de más de 10 millones de palestinos en el mundo". "Nos han seguido en copas internacionales, cada vez que Palestino tiene una competencia que pueda ser visto por ellos", indicó.Las posibilidades que hoy en día entrega la tecnología y la conectividad hacen que sea un poco más accesible ver los partidos de Palestino. "Siempre hacían cosas para poder estar al tanto del partido, ya sea por copa internacional o por el campeonato local, y lo seguían a pesar de los cambios de horario; igual nos seguían y nos daban su apoyo", destacó el presidente del club.Naji Daniel Abed corrobora el fenómeno, asegurando que los palestinos no se pierden los encuentros del club cada vez que participa de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Para Naji Daniel Abed, "la gente lo ve como una segunda selección nacional representándonos en sudamérica; es algo increíble, nos llena de orgullo".La camiseta de la discordiaEsa visibilidad y esa cercanía con la diáspora palestina hace que las camisetas de Palestino se conviertan en un bien preciado por los hinchas de fútbol y simpatizantes de la causa palestina en todo el mundo.El mayor éxito lo tuvo un diseño lanzado en 2014, que reemplazaba el número 1 de los dorsales por el mapa del territorio de la Palestina histórica. La camiseta acabó siendo prohibida en Chile a partir de quejas de la Embajada de Israel en Santiago.'Más que un equipo, todo un pueblo'"Lo que hemos creado aquí en Ramallah es un mensaje para la gente: que el club se posiciona en solidaridad con Palestina y los palestinos. Ese es el mensaje que deja el club para nuestra comunidad y las comunidades cercanas", sostiene Naji Daniel Abed.Uauy, por su parte, destacó que el trabajo en Palestina se hace "por amor a Palestino" pero también "por amor a la causa" y "todas esas formas que permiten de alguna forma visibilizar la causa, ayudar a quienes estan padeciendo la ocupación, algo que nos enorgullece y nos llena de alegría".

https://mundo.sputniknews.com/20220105/diez-puntos-para-gryffindor-por-antisemita-asi-criticaron-a-emma-watson-por-apoyar-a-palestina-1120031106.html

https://mundo.sputniknews.com/20211130/la-causa-palestina-late-en-el-corazon-de-santiago-de-chile-1118789409.html

cisjordania

palestina

chile

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

sociedad, ⚽ deportes, cisjordania, palestina, chile, franja de gaza, fútbol, palestinos, 📝 reportajes