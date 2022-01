https://mundo.sputniknews.com/20220121/el-hidrogeno-verde-gana-fuerza-en-espana-1120602176.html

El hidrógeno verde gana fuerza en España

El hidrógeno verde se posiciona como alternativa sostenible, producida mediante energías renovables, a su variante gris. Los vaivenes del precio del gas... 21.01.2022, Sputnik Mundo

españa

medioambiente

energía

energías renovables

energía limpia

hidrógeno

La concreción de un modelo productivo más sostenible pasa por el hidrógeno verde. Este es hermano del hidrógeno gris, utilizado en la mayoría de procesos industriales. Sin embargo, a diferencia, de este, generado por gas natural, el verde proviene de las energías renovables y en ese proceso no se emite CO2. Este tipo de combustible se entrevé básico para la descarbonización de la industria que no es fácil de convertir en eléctrica, como la siderurgia o la química. También ayudaría a dotar de una mayor limpieza medioambiental al transporte de mercancías. No obstante, hasta la fecha, su producción era más cara que la del hidrógeno gris. En España, solo suponía el 0,01% del total de este gas que se consume.Sin embargo, la subida de los precios del gas ha provocado que el hidrógenos gris sea más costoso que su equivalente sostenible. Es más, se preveía que su coste se equiparase en 2026, cuando los sistemas de generación de hidrógeno verde evolucionasen, algo que ha llegado cuatro años antes. Los expertos no descartan que la variante más contaminante vuelva a ser más barata, no obstante, los inversores se muestran preocupados por los vaivenes monetarios a los que se ve sometido el hidrógeno gris a causa del mercado de gas natural.Proyectos de futuroEl hidrógeno verde se encuentra entre las prioridades del Gobierno en materia energética. Para Moncloa es clave en la búsqueda de la neutralidad climática y un sistema eléctrico completamente renovable en 2050.Algo antes, en 2030, se espera que se puedan alcanzar los 4GW de capacidad de producción, un 10% del total de la Unión Europea, según los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. Un año en el que se espera que un 25% del consumo de hidrógeno por parte de la industria sea de origen renovable. A esto hay que añadir la intención de crear una flota de autobuses de al menos 150 autobuses propulsados por esta materia.Más allá de los planes gubernamentales, las empresas se preparan para liderar la fabricación de hidrógeno verde. Repsol invertirá hasta 2.549 millones de euros para impulsar dicha alternativa. BP convertirá su refinería de Castellón y suministrará esta materia a la industria cerámica de la zona. Iberdrola tiene en marcha dos proyectos de construcción de plantas de hidrógeno. Por otro lado, Endesa y Cepsa se han aliado para administrar este combustible a las refinerías y petroquímicas de Huelva y Algeciras. El hidrógeno verde se posiciona como futuro.

