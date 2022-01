https://mundo.sputniknews.com/20220121/eeuu-impone-las-sanciones-a-3-personas-y-10-entidades-en-el-libano-1120603755.html

EEUU impone las sanciones a 3 personas y 10 entidades en el Líbano

WASHINGTON (Sputnik) — La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU agregó a tres personas... 21.01.2022, Sputnik Mundo

Las sanciones también apuntan a empresas en el Líbano, Zambia y Alemania por sus supuestos vínculos con las personas sancionadas, incluidos Golden Group Sal ​​Off Shore, Golden Group Trading SRL, Hamer and Nail Construction Limited, Hamidco Investment Limited y Top Fashion Gmbh Konfektionsbugelei.El Tesoro de EEUU alega que Adnan Ayad es un miembro de Hizbulá que utilizó la empresa Al Amir Co. for Engineering, Construction, and General Trade SARL, con sede en el Líbano, para recaudar fondos para el grupo terrorista.Jihad Adnan Ayad es hijo de Adnan Ayad y supuestamente miembro de Hizbulá está designado para brindar apoyo financiero, material y de otro tipo a Hizbulá, según el comunicado.Ali Adel Diab es hijo de Adel Diab, quien también ha sido designado por apoyar el terrorismo y es el director de Hamer and Nail Construction, con sede en Zambia, que también está sancionado por ayudar y apoyar a Hizbulá.La ley de EEUU requiere el bloqueo de todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas, que permanecen bajo el control de EEUU.El régimen de sanciones también prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos, según el comunicado.

