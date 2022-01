https://mundo.sputniknews.com/20220120/profesora-mexicana-cuenta-chiste-antisemita-y-alumna-judia-la-confronta--video--1120557897.html

"¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío?": critican a maestra por broma antisemita | Video

"¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío?": critican a maestra por broma antisemita | Video

Una profesora mexicana causó indignación y conmoción entre sus alumnos al contar un chiste con tono antisemita. 20.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-20T19:19+0000

2022-01-20T19:19+0000

2022-01-20T19:21+0000

américa latina

sociedad

antisemitismo

judíos

ciudad de méxico

méxico

💢 insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1120558170_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_284cf0f2dcb32c924047660fd4d8b5ba.jpg

"¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío? Que la pizza no grita cuando la meten al horno", fue el chiste que una profesora del Centro de Estudios Superiores San Ángel (CESSA), en México, contó a sus alumnos y el cual causó indignación.La profesora, quien continúo riendo tras su broma, fue confrontada por una alumna judía, quien antes de retirarse de la clase en línea le hizo saber a la maestra su indignación. "Se lo digo como judía, se me hace de demasiado mal gusto su chiste. Asumo mi falta y me voy a retirar de su clase, muchas gracias", dijo una de las alumnas. Luego de que la joven saliera del aula digital, la profesora se excusa diciendo que ella trata de hacer clases dinámicas y divertidas. "Este evento, desde mi punto de vista está fuera de lugar. Si alguien le puede decir a su compañera que se una, que se vuelva a unir a la clase, no pasa nada, porque no quiero que se pierda la clase, independientemente de la falta, eso a mí no me importa", pide la mujer a los otros alumnos.Al respecto, la escuela emitió un comunicado en donde se disculpa por los comentarios emitidos por la profesora y aseguró que se tomarán cartas en el asunto.

https://mundo.sputniknews.com/20220105/diez-puntos-para-gryffindor-por-antisemita-asi-criticaron-a-emma-watson-por-apoyar-a-palestina-1120031106.html

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, antisemitismo, judíos, ciudad de méxico, méxico, 💢 insólito