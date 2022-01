https://mundo.sputniknews.com/20220120/por-que-la-seleccion-de-futbol-de-mexico-solo-puede-jugar-con-aficionados-controlados-1120522118.html

¿Por qué la selección de fútbol de México sólo puede jugar con aficionados controlados?

La homofobia es lo que está detrás de las restricciones que la FIFA ha impuesto a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), que no ha podido controlar los gritos... 20.01.2022, Sputnik Mundo

Los próximos dos partidos del equipo nacional mexicano no serán lo mismo. Aunque se disputarán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México —la casa oficial del Tricolor—, el público que asistirá estará plenamente identificado y controlado. De hecho, sólo habrá 2.000 personas. Según informó la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), cada persona que acuda a estos encuentros ante Costa Rica —30 de enero— y Panamá —2 de febrero— contará con un boleto personalizado que permitirá identificar a la gente que realice actos discriminatorios contra la comunidad LGBTTI.Desde hace años, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha sancionado a México de muchas formas para evitar que sus seguidores griten la palabra "Puto" durante los encuentros. Las multas ya rebasan los 16 millones de pesos (unos 780.000 dólares). Sin embargo, pese a las multas de la FIFA y los llamados de atención de las autoridades deportivas locales, cada que se lleva a cabo un partido, los aficionados mexicanos continúan gritando el mismo insulto cada que un portero del equipo rival patea el balón desde su portería. Es una tradición que se realiza desde hace al menos ocho años.En este video, se escucha a los mexicanos gritando dicha palabra durante el Mundial de Brasil 2014. Aunque la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ha pedido a la gente no pronunciar más ese grito a través de campañas publicitarias, la afición no ha cambiado su comportamiento. Por ello, las autoridades que rigen el balompié nacional decidieron implementar esta estrategia de público controlado, a fin de detectar a las personas que violen las reglas y cometan disturbios. Este fue uno de los spots lanzados por la FMF para evitar que la FIFA siguiera sancionando a México por gritos homófobos. Para esta campaña, se invitó a algunos de los jugadores más reconocidos del país, así como a periodistas deportivos. Las autoridades mexicanas consideran que la FIFA debería disminuir la fuerza de sus sanciones, ya que, aseguran, sí se han emprendido acciones para mermar el comportamiento de los aficionados. "No se están considerando los esfuerzos que sí se han hecho durante estos años… La cantidad de gritos ha disminuido radicalmente"; dijo Yon de Luisa, presidente de la FMF.

méxico

