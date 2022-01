https://mundo.sputniknews.com/20220113/la-seleccion-mexicana-de-futbol-ingresa-al-mundo-tecnologico-tendra-su-propio-nft-1120293192.html

La selección mexicana de fútbol ingresa al mundo tecnológico: tendrá su propio NFT

La selección mexicana de fútbol ingresa al mundo tecnológico: tendrá su propio NFT

Bitso, la plataforma de transacciones con criptomonedas, será el nuevo patrocinador de la selección de fútbol de México, por lo cual ya se prepara el... 13.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-13T20:30+0000

2022-01-13T20:30+0000

2022-01-13T20:31+0000

tecnología

⚽ deportes

fútbol

méxico

criptomonedas

nft

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1120296253_0:55:1499:898_1920x0_80_0_0_c6733ad5fdc4633ec0811f53894eb23f.jpg

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no quiere quedarse atrás en los avances tecnológicos del sector fintech. Por ello, anunció que lanzará un NFT propio para todos los aficionados que deseen adquirirlo.Un NFT es un activo que funciona con la misma tecnología de las criptomonedas, pero que no es intercambiable como el bitcoin. Lo que sí ofrece es una prueba de autenticidad de un producto digital, por ejemplo, una obra de arte o una camiseta de fútbol.Esto quiere decir que, si alguien tiene un NFT de una pintura digital, en automático se garantiza que esa pieza no tendrá una réplica en el mundo: es original y única y, por lo tanto, tiene un valor económico. De hecho, varios tokens no fungibles se han vendido en millones de dólares. Hasta el momento se desconoce qué tipo de NFT representará al equipo nacional de México, pero se espera que muy pronto Bitso ofrezca mayores detalles.Actualmente, se calcula que Bitso vale alrededor de 2.200 millones de dólares. Por eso es el primer unicornio de las criptomonedas.Los NFT han adquirido una gran popularidad en el mundo porque ofrecen la oportunidad de adquirir títulos de propiedad digital imposibles de falsificar. De este modo, un NFT se convierte en un instrumento de valor.

https://mundo.sputniknews.com/20210827/un-nino-de-12-anos-gana-casi-400000-dolares-vendiendo-nft-de-ballenas-pixeladas-1115472522.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, fútbol, méxico, criptomonedas, nft