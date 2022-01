https://mundo.sputniknews.com/20220120/el-hallazgo-de-un-fosil-en-espana-resuelve-un-error-de-clasificacion-de-especies-del-siglo-xix-1120529659.html

El hallazgo de un fósil en España resuelve un error de clasificación de especies del siglo XIX

Un equipo de investigadores de la Universidad de Zaragoza y ARAID del Gobierno de Aragón ha descubierto la especie 'Aragonicitis araid'. Este descubrimiento... 20.01.2022, Sputnik Mundo

Clasificar especies ya extintas no es tarea fácil. La taxonomía es la ciencia que estudia y cataloga las distintas especies animales. Los huesos aportan información suficiente para determinar a qué familia pertenece cada individuo, pero, en ocasiones, los datos no son exactos o no se interpretan de la manera correcta. Problema que prevalece en el tiempo y que puede llevar a error a toda una línea de investigación.Es el caso de los mustélidos. Desde mediados del siglo XIX todos los fósiles de las especies datadas del Mioceno inferior y medio, entre 18 y 11 millones de años atrás, eran clasificados como Mustela (comadrejas, armiños y hurones) y Martes (martas y garduñas). Sin embargo, con el paso del tiempo, los restos se interpretaron definitivamente como Martes.De esta forma, dicho género se consideraba como uno de los más antiguos del registro fósil de los carnívoros. Pero, las especies del Mioceno poco tienen que ver con las martas actuales y nunca habían sido comparadas exhaustivamente.No obstante, el fallo parece haberse subsanado. El hallazgo de unos restos fósiles en yacimientos de Andurriales y Toril 3A (Zaragoza) y Escobosa de Calatañazor (Soria) ha sido la clave. Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Zaragoza y ARAID del Gobierno de Aragón ha estudiado varias piezas dentales del animal encontrado y ha determinado que se trata de una nueva especie. Un género que correteó por el planeta hace 12 millones de años.El nuevo género y especie de mamífero carnívoro ha sido nombrado como Aragonictis araid. Un ser que poco tiene que ver con las martas, donde se había ubicado a este animal durante siglos. "Gracias al hallazgo del nuevo género y especie, hemos podido desentrañar este problema taxonómico que lleva dando quebraderos de cabeza a los paleontólogos desde los últimos 150 años", señala el autor principal de la investigación, Alberto Valenciano.Aragonictis araid tampoco pertenece al género Mustela, ni a ninguna especie conocida del Mioceno. Así, también se altera la propia línea cronológica de las martas. "Conjuntamente, demostramos que todos los mustélidos de entre 18 y 11 millones de años que habían sido clasificados anteriormente como Martes, son realmente otra cosa, restringiendo la primera aparición del género como máximo a los últimos 10 millones de años, coincidiendo con los últimos trabajos basados en ADN que sugieren el origen del grupo al final del Mioceno", indica ValencianoLa revista Journal of Vertebrate Paleontology ha publicado los datos de la investigación. Un descubrimiento que cambia la historia de estos pequeños mamíferos.

