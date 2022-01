https://mundo.sputniknews.com/20220120/director-del-consejo-ruso-eeuu-sancionearia-al-nord-stream-2-solo-si-hay-una-escalada-en-ucrania-1120546626.html

Director del Consejo Ruso: EEUU sancionaría al Nord Stream 2 solo si hay una escalada en Ucrania

Director del Consejo Ruso: EEUU sancionaría al Nord Stream 2 solo si hay una escalada en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos impondría sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2 solo en el caso de producirse una escalada en la frontera entre Ucrania... 20.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-20T16:35+0000

2022-01-20T16:35+0000

2022-01-20T16:56+0000

internacional

rusia

eeuu

sanciones

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1117247528_0:203:3073:1931_1920x0_80_0_0_79a488c6e867b19b96dbd29adbeca837.jpg

The Washington Post publicó un borrador de sanciones estadounidenses a imponer a Rusia, entre las que se mencionan medidas contra el gasoducto Nord Stream 2 que incluyen a organizaciones y accionistas vinculados con la implementación de este proyecto."Todo depende del desarrollo de la situación en la frontera ruso-ucraniana. Si no surgen señales de una amplia incursión rusa en el territorio de Ucrania, el proyecto seguirá siendo proyecto con mucha probabilidad. Creo que la Administración Biden no apoyará nuevas sanciones si no surge un fundamento de peso", señaló el experto.Si estalla una seria confrontación militar, eso impactará en la política de sanciones, agregó. "Creo que se introducirán sanciones contra todo el sector energético ruso, incluido el Nord Stream 2. Alemania, a juzgar por todo, también cambiará su posición con respecto a este proyecto. Se puede esperar sanciones contra el sistema financiero ruso", agregó.El proyecto de sanciones publicado en The Washington Post se asocia con los círculos conservadores del Partido Republicano, por lo cual no se debe sobreestimar la importancia de esa publicación, pero en todo caso es una ilustración de las iniciativas que los republicanos podrían dirigir al Congreso.El vicecanciller ruso Alexanr Pankin dijo antes a Sputnik que la certificación del Nord Stream 2 podría alargarse hasta el verano y no descartó nuevas medidas por parte de Estados Unidos.El gasoducto Nord Stream 2 técnicamente está listo para operar, pero sigue esperando los permisos de Alemania y de la Comisión Europea, mientras desde Moscú denuncian la politización del proceso.El 10 de septiembre de 2021, la empresa rusa Gazprom, el único accionista de Nord Stream 2 AG, dio por finalizado el tendido del gasoducto que une a Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico y consta de dos ramales de 1.230 kilómetros, para transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de combustible anuales.Sin embargo, a mediados de noviembre la Agencia Federal de la Red Alemana suspendió la certificación del Nord Stream 2 AG, explicando que solo se puede certificar como operador independiente a una empresa alemana, que sea propietaria y operadora del tramo alemán de la tubería.Los trámites se reanudarán cuando el Nord Stream 2 AG establezca una subsidiaria en Alemania que tendrá que volver a presentar la solicitud de certificación.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de Occidente y de Ucrania de desarrollar "una actividad agresiva", declaró que no amenaza a nadie ni planea agredir a nadie, agregando que las afirmaciones sobre la "agresión rusa" se usan como pretexto para instalar más material de guerra de la OTAN cerca de las fronteras rusas.La Cancillería de Rusia calificó como ridículas y al mismo tiempo peligrosas las declaraciones de Occidente sobre la "agresión rusa" y su disposición de ayudar a Kiev para contrarrestarla.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia traslada tropas dentro de su propio territorio y a su consideración, y señaló que eso no entraña ninguna amenaza y no debe preocupar a nadie.

https://mundo.sputniknews.com/20220115/rusia-cumplio-con-sus-compromisos-de-los-contratos-de-suministro-de-gas-a-europa-en-2021-1120364286.html

https://mundo.sputniknews.com/20220113/los-depositos-de-gas-en-la-ue-ya-estan-medio-vacios-1120304003.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu, sanciones, nord stream 2