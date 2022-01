https://mundo.sputniknews.com/20220118/migracion-africana-politicas-represivas-de-europa-tienen-una-doble-moral-1120462612.html

Migración africana: "políticas represivas de Europa tienen una doble moral"

Migración africana: "políticas represivas de Europa tienen una doble moral"

El africanista Sergio Galiana reflexionó sobre el proceso migratorio en África, signado por la pobreza, los abusos y las muertes.

2022-01-18T22:05+0000

2022-01-18T22:05+0000

2022-01-18T22:05+0000

telescopio

europa

áfrica

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1120464702_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_a4c2731a0f0f8fa6368f5caaa537b574.jpg

Migración africana: "políticas represivas de Europa tienen una doble moral" El africanista Sergio Galiana reflexionó sobre el proceso migratorio en África, signado por la pobreza, los abusos y las muertes. "En 40 años las tecnologías desarrolladas por los países europeos estuvieron al servicio de seleccionar esa migración que pasó a ser considerada como algo indeseado", dijo a Telescopio.

África es el continente más pobre del planeta. De los 10 países más pobres del mundo, nueve están ubicados en este continente, con un Producto Interno Bruto per cápita que no alcanza a los 1.000 dólares anuales.Según datos de la ONU, casi 800 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional y la mayoría viven en dos regiones: Asia meridional y África subsahariana.Millones de africanos son víctimas de conflictos armados y condiciones climáticas adversas. Esto origina que el 13% de la pobreza mundial se encuentre en ese territorio.Entre los países africanos que se encuentran en estado de pobreza absoluta destacan Burundi, Sudán del Sur, Malaui, Mozambique y Sierra Leona.En este escenario de violencia, pobreza y desigualdad —al que se suma el impacto de la pandemia y la ausencia de vacunas suficientes— el proceso migratorio interno y hacia otros continentes aparece marcado por los abusos, las muertes y las desapariciones.El africanista argentino Sergio Galiana recordó a Telescopio que el fenómeno migratorio no es nuevo ni siempre fue visto como un problema por parte de las naciones más poderosas.Según Galiana "hasta la década de 1960, la cuestión de los africanos en Europa no tenía la magnitud de problema que se tiene actualmente, por lo que no podemos pensar a este fenómeno como algo nuevo sino como un proceso ya existente pero que cambió su enfoque".Por otro lado, el experto reparó en el desarrollo de nuevas tecnologías de control por parte de las naciones del primer mundo, a los efectos de limitar la movilidad de los ciudadanos."En los últimos 40 años, gran parte de las tecnologías desarrolladas por los países europeos se puso al servicio de seleccionar esa migración africana; y ya en los últimos 30 años se la empieza a considerar una migración indeseada", sostuvo.El entrevistado además explicó los diferentes flujos migratorios tanto dentro como hacia afuera de África y sus características más destacadas.En relación con las personas que logran emigrar fuera de África, para Galiana "en su mayoría es a través de Libia, al norte. Tienen la particularidad de que no son la mayoría, porque el primer escollo que deben sortear es el alto costo que tiene poder salir hacia otra parte del mundo, en su mayoría a Europa, a través del Mar Mediterráneo"."Emigrar es costosísimo para los africanos. Ir a Europa es muy caro, eso que se piensa de los pobres huyendo habría que matizarlo un poco porque para llegar a salir se invierten fortunas en ambientes ilegales", expresó.Finalmente, Galiana lamentó que en medio de esta realidad las políticas que se implementan desde el primer mundo "no tengan por objetivo resolver el problema de fondo sino garantizar las condiciones para la reproducción de ciertos vínculos entre las agencias que otorgan la ayuda y los receptores".En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, áfrica, migración, аудио