Checho Hirane, el comunicador chileno que llamó a boicotear a Boric

El humorista, conductor de televisión y locutor de radio chileno fue despedido del canal de televisión La Red, luego de hacer un llamado al empresariado... 18.01.2022, Sputnik Mundo

Sergio 'Checho' Hirane vio como su programa misceláneo de televisión 'Café Cargado' fue retirado de pantalla y él mismo despedido, luego de proferir llamados a la sedición en contra del futuro Gobierno del presidente electo de Chile, Gabriel Boric.El reconocido conductor —autoidentificado como derechista—, y exmilitar, aseguró en Radio Agricultura, medio asociado a la derecha chilena, que el empresariado chileno "no tiene nada que colaborar con el futuro gobierno"."¿Qué tienen que cooperar? No tienen que cooperar nada. Tienen que ponerle todo tipo de trabas para que le vaya mal en todas sus políticas", expresó el ahora exconductor del canal La Red.Cancelación programáticaLa Red Televisión, el canal que emitía el programa de Hirane, publicó un comunicado donde se explicita que si bien el fin del programa se esperaba para el día 31 de enero, ante los dichos Hirane en Radio Agricultura, la estación televisiva decidió adelantar el fin del espacio.El conductor se refirió en duros términos sobre la decisión del canal de televisión, la cual fue denominada por Hirane, lisa y llanamente como censura. "Esta maliciosa interpretación de mis dichos es una justificación solo para censurar y atentar disimuladamente contra la libertad de expresión", sostuvo el conductor.ReaccionesDiversas reacciones provocó la decisión del canal de televisión de cancelar el programa, las cuales no se hicieron esperar, luego del llamado público de Hirane a boicotear al gobierno de Boric.El excandidato presidencial de extrema derecha, José Antonio Kast, respaldó al conductor afirmando que, "cuando la censura se impone a la libertad de expresión en los medios de comunicación, comienza el camino irreversible al totalitarismo".Sin embargo, miles de televidentes celebraron la decisión de la estación a través de redes sociales, acusando al conductor de reiterados llamados explícitos a la sedición contra el próximo gobierno democráticamente electo.

